×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'de nadir görülen bir tür: Fotokapanla böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Fotokapan#Karaleylek#Kuş Gözlemciliği
Türkiyede nadir görülen bir tür: Fotokapanla böyle görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 15:16

Türkiye’de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan karaleylek Bursa’da, yaban hayatı görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapana yansıdı.

Haberin Devamı

Çeltik kargası olarak da bilinen, leylekgiller familyasından büyük, ince uzun yapılı, ince boyunlu, gagası uzun, ince ve koyu kırmızı renkli, uzun kırmızı bacaklı, boyu 95-100 santim, kanat açıklığı 145-155 santim olan ve Türkiye’de nadir görülen karaleylek (Ciconia nigra), kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı. 

Türkiyede nadir görülen bir tür: Fotokapanla böyle görüntülendi

‘ZARAFETİN EN KOYU HALİ’ 

Ormandaki su birikintisinin içinde mola veren karaleyleğin görüntüsü, DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Doğanın siyah incisi: Kara Leylek. Zarafetin en koyu hali. Nadir, özgür ve tamamen doğal” ifadeleriyle paylaşıldı.

Haberin Devamı

Türkiyede nadir görülen bir tür: Fotokapanla böyle görüntülendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fotokapan#Karaleylek#Kuş Gözlemciliği

BAKMADAN GEÇME!