Türkiye’de mühendislik okuyan Yemenli ikizler ilk ikide mezun

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YÜKSEK lisans eğitimlerine devam etmeyi ve mühendislik alanında kariyer yapmayı planlayan ikiz kardeşlerin başarısı, Türkiye’de eğitim gören Yemenli uluslararası öğrencilerin 2025-2026 akademik yılındaki dikkat çekici performansının örneklerinden biri oldu. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında 5 bini aşkın Yemenli öğrenci öğrenim görürken, 2025-2026 akademik yılında 214 Yemenli öğrenci mezun oldu. Mezunlardan 28’i üniversitelerini dereceyle tamamlarken, 9 öğrenci fakültesini birincilikle bitirdi.

ÜNİVERSİTE İÇİN GELDİLER

Türkiye’ye 2021 yılında üniversite eğitimi almak için gelen ikizler, o yıl Türk vatandaşı olarak ‘Türkoğlu’ soyisimini de aldı. Türkiye’yi çok sevdiklerini ve güvenli buldukları için tercih ettiklerini dile getiren kız kardeşler, hem akademik hem de kariyer yaşantılarına burada devam etmek istiyor. Üniversite yılları boyunca birlikte ders çalışıp, hayal kurduklarını söyleyen ikizlerden İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle tamamlayan Safa Najib Türkoğlu, üniversiteye başladığı ilk günden itibaren bölüm birinciliğini hedeflediğini belirterek şunları ifade etti:

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SIRADA YÜKSEK LİSANS VAR

“Hedefime ulaşmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.Yüksek lisans yapmayı planlıyorum. İkiz kardeşimle aynı üniversitede ve aynı bölümde eğitim almak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Birbirimizi sürekli destekledik. Derslerde, projelerde ve sınav süreçlerinde birlikte çalıştık. Bu başarıyı birlikte elde ettiğimizi düşünüyorum.”

Merve Najib Türkoğlu: TÜRKİYE’DE EĞİTİM NİTELİKLİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü ikincilikle tamamlayan Merve Najib Türkoğlu da “Türkiye, uluslararası öğrenciler açısından güvenli ve nitelikli eğitim imkânları sunan bir ülke. Burada kendimizi her zaman güvende hissettik. Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrencilere gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Kendilerine güvensinler ve bu fırsatı değerlendirsinler” diye konuştu.

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YÖK Başkanı Özvar: MİLLETİNİZE HİZMET EDİN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yemenli gençlere seslenerek “Üniversitelerimizde kazanacağınız bilgi ve tecrübenin yanında dürüstlüğünüzü, çalışma disiplininizi, dayanışma ruhunuzu, ahlakınızı, din ve kültürünüze bağlılığınızı ve milletinize hizmet etme iradenizi de güçlendirmeniz ve muhafaza etmeniz çok önemli” diye konuştu.