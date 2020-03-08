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Haber Giriş: 08.03.2020 - 16:46,Son Güncelleme:/

Türkiye'de Maymun beslemek yasak mı?

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Türkiye'de Maymun beslemek yasak mı?
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Türkiye'de 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu dolayısıyla yırtıcı ve vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve beslenmesi yasaktır. Bu yasakların içerisinde maymun cinsleri de yer almaktadır. Maymunların AIDS, kuduz ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırma durumları dolayısıyla toplum sağlığı açısından tehlikeli olduğu düşünülmektedir.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre yırtıcıların beslenmesi yasaktır. Yırtıcılar arasında yer alan maymun türlerinin ayrıca yurda getirilmesi de yasaktır. Maymun türlerinin hiçbir şekilde (hayvanat bahçeleri hariç) ithalatına izin verilmemektedir. Maymunların AIDS, kuduz ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırma riskleri yüksek olduğundan toplum sağlığı için tehlikeli hayvanlardır.

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