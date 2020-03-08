Türkiye'de Maymun beslemek yasak mı?

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre yırtıcıların beslenmesi yasaktır. Yırtıcılar arasında yer alan maymun türlerinin ayrıca yurda getirilmesi de yasaktır. Maymun türlerinin hiçbir şekilde (hayvanat bahçeleri hariç) ithalatına izin verilmemektedir. Maymunların AIDS, kuduz ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırma riskleri yüksek olduğundan toplum sağlığı için tehlikeli hayvanlardır.