Türkiye’de kuraklık kapıda! Yağış tahminleri çok kötü, suyumuz bitiyor... Uzman isim uyardı: Büyük bir kuraklık bizleri bekliyor

Yaz ayları sıcak hava dalgalarıyla, mevsim normallerinin üstünde sıcaklarla ve tam tersi mevsim normallerinin çok altında kalan yağışlarla geçti. Çeşme’de su bitti, İzmir genelinde barajlarda sular yok seviyesine ulaştı. Bodrum’a su sağlayan barajlar kritik seviyelere ulaştı, Uşak'a içme suyu sağlayan Küçükler Barajı'ndaki su tamamen bitti.

Hal böyle olunca herkes sonbaharda yağacak yağmurların su sorununa bir umut olacağını düşünüyor. Ancak yağış tahminleri durumun pek de iç açıcı olmadığını gözler önüne seriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü eylül ayı yağış öngörüsü

EYLÜL AYINDA YAĞIŞ GÖRECEK MİYİZ?

“Eylül ayının ilk haftasına baktığımızda yağış neredeyse hiç yok gibi görünüyor” diyen Adil Tek, mevsimsel tahminlerde baz alınan birden fazla analiz modelini inceledi ve şu detayları paylaştı:

-- Mevsimsel tahminlerde değişik analizler var. Bunlardan bir tanesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı analiz; eylül ayında yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini tahmin ediliyor.

-- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration - Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) tarafından yapılan iklim tahminlerinde eylülde özellikle kuzey bölgelerde yani Marmara ve Karadeniz’de yağışların mevsim normallerinin altında kalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde geçeceği öngörülüyor.

-- ECMWF’ın (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi) yaptığı eylül ayı yağış tahminlerinde ise güney kesimlerde yağışların 0 ila 50 kilogram arasında azalacağı, NOAA’nın aksine kuzey kesimlerde mevsim normallerinde yağış olacağı belirtiliyor.

-- Biz de yağış tahminlerini tüm bu modelleri dikkate alarak yapıyoruz. Modelleri karşılaştırıp analiz ettiğimde, eylül ayında mevsim normallerinin biraz altında yağış olacağını söyleyebilirim.

‘BÜYÜK BİR KURAKLIK KAPIDA’

Adil Tek, ülkemizin kuraklık konusunda büyük bir sıkıntı içerisine gireceğini söyledi, “Maalesef kuraklığın kapıda olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ülkemizin yaklaşık 600 kilogram olan yıllık metrekareye düşen ortalama yağış miktarı, önümüzdeki süreçte 300 kilograma düşecek. Ülkemiz de dahil olmak üzere Akdeniz kuşağında büyük bir kuraklık bizleri bekliyor. Özellikle iklim değişikliği kaynaklı olarak kuraklık artışı gittikçe şiddetlenecek” dedi.

TOPRAK NEMİNİN AZALMASI ORMAN YANGINLARININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Yukarıdaki, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından paylaşılan yağış ve toprak nemindeki değişimi gösteren haritayı yorumlayan Adil Tek şunları söyledi:

“Sol taraftaki haritada kahverengi alanlar yağışların gittikçe azaldığını gösteriyor. Sağ taraftaki haritada ise toprak nemindeki değişim görülüyor. Özellikle bitki gelişimi ve tarımsal faaliyetler açısından büyük önem arz eden toprak neminde de azalmalar meydana geliyor. Toprak neminin azalması ise tarımsal faaliyetleri etkilemenin yanı sıra bu sene de çok fazla yaşadığımız orman yangınlarının temel kaynağını oluşturuyor.”

‘SUYU NASIL TEMİN EDECEĞİMİZİ BULMAMIZ GEREKİYOR’

Ülkemizin bulunduğu konumun iklim değişikliği ve özellikle su konusunda çok kritik bir sürece doğru ilerlediğinin altını ısrarla çizen Tek, “Suyu nasıl tutacağız, nasıl koruyacağız ve hatta nasıl temin edeceğiz sorularına çok acil bir şekilde cevap bulmak zorundayız. Bu konuda diğer Akdeniz kuşağı ülkelerle de hareket edilebilir çünkü aynı kuraklık problemi onları da etkileyecek” ifadelerine yer verdi.

‘ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR UÇURUM VAR’

“Bizler bu hafta yağmur yağacak mı, ağustosun son günleri nasıl geçecek, eylülde yağış var mı diye konuşurken aslında uzun vadede önümüzde olan büyük uçurumu göz ardı etmiş oluyoruz. Önümüzde kelimenin tam anlamıyla büyük bir uçurum var” diyen Adil Tek ekledi:

“Evimizde çeşmelerden su akmamaya başlayınca gerçeği idrak etmenin kimseye bir faydası olmayacak. Toplumsal olarak ve özellikle karar vericiler olarak yapmamız gereken işler, hızlıca almamız gereken önlemler var. Sürekli tasarruftan bahsediliyor, evet su tasarrufu çok önemli. Ancak olmayan su tasarruf edilemez. Önce suyun nasıl temin edileceğinin cevabının bulunması gerekiyor. Su temin edildikten sonra ise sıra tasarruf aşamasına geliyor.”