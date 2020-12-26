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Haber Giriş: 26.12.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Türkiye'de koronavirüs mutasyonu var mı? Bakan Koca herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

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Türkiye'de koronavirüs mutasyonu var mı? Bakan Koca herkesin merak ettiği soruyu cevapladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs mutasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır" dedi.

Bakan Koca paylaşımında, "Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE’ DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE ‘NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA  RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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