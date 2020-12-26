Türkiye'de koronavirüs mutasyonu var mı? Bakan Koca herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

Bakan Koca paylaşımında, "Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE’ DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE ‘NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.