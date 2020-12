Türkiye'de koronavirüs mutasyonu görüldü mü? Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi

Koronavirüsün mutasyonunun Türkiye'de görülüp görülmediği son gelişmeler ile takip ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlanmadığını ancak haftaya daha net çalışma yapılacağını belirtti.

KORONAVİRÜS MUTASYONU TÜRKİYE'DE VAR MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca gazetecilerin sorduğu 'Türkiye'de mutasyon vaka var mı?' sorusuna yönelik şunları söyledi;

Dünyada temmuz-ağustos-eylül ayından itibaren mutasyonların olduğu, Türkiye'de de benzer mutasyonların olduğu, daha çok bulaştırıcılığı olduğunu söylemiştik.

Biz de ülke olarak belli zaman dilimlerinde yaygın şekilde mutasyon olup olmadığı şekilde analizini yapıyoruz. Bizdeki veriler de bulaşıcılığın arttı yönündeydi.

Bizim şu ana kadar yaptığmızı ön inceleme ve analizlerde İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek hafta genom analizi yaparak daha net bir şey söylemek mümkün.

İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kıstılama söz konusu oldu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz ama ülkelerle ilgili farklı bir şey gündeme gelirse her an bu kısıtlamalar tekrar yapılabilir.

Şu dönemde üzerinde durmamız gereken, virüsün mutasyonuyla birlikte bulaştırıcılığının arttığı, bir araya gelmelerin, kalabaılık ortamlarda bir arada olmanın bu bulaştırıcılığın artışıyla birlikte daha riskli olduğunu söyleyebiliriz.

5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim. Adenovirüs çalışması da ayrıca söz konusu. Zannediyorum ocak ayı içerisinde bunlardan 1-2 tanesi daha faz çalışmasına geçmiş olur. Bunun dışında inaktif olan faz-1 çalışmasını tamamlamış olan aşı çalışmamızla ilgili faz-2'de 200 kişiyle yapılmış olacak. Bununla ilgili gönüllülerin sağlık taramalarına başlandı.