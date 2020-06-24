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Haber Giriş: 24.06.2020 - 20:18,Son Güncelleme:

Türkiye koronavirüste ikinci dalgayı yaşıyor mu? Fahrettin Koca açıkladı

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Türkiye koronavirüste ikinci dalgayı yaşıyor mu? Fahrettin Koca açıkladı
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Türkiye'de koronavirüs salgınındaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede salgında 'ikinci dalga' hakkında sorulan sorunun ardından açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın yaptığı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz" diyerek,

Kovid-19 vakalarındaki artış ile ilgili Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz." dedi.

Koca, "Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor." ifadelerini kullandı.

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