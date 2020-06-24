Türkiye koronavirüste ikinci dalgayı yaşıyor mu? Fahrettin Koca açıkladı
Türkiye'de koronavirüs salgınındaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede salgında 'ikinci dalga' hakkında sorulan sorunun ardından açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın yaptığı açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz" diyerek,
Kovid-19 vakalarındaki artış ile ilgili Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz." dedi.
Koca, "Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor." ifadelerini kullandı.
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