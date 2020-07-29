Türkiye'de Koronavirüs 2. dalga yaşanır mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca dünya genelinde de sıcak konulardan biri olan Koronavirüs'te ikinci dalga yaşanır mı sorusunu da yanıtladı.
Fahrettin Koca ikinci dalga beklentisi hakkında vaka sayılarından ve dünya genelindeki tablodan bahsetti.
2. DALGA BEKLENTİSİ
Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor.
İkinci dalga beklentisinin dünya genelinde olduğunu biliyoruz. Bazı ülkelerde vaka sayıları giderek artıyor. Biz bu dönemi çok temkinli geçirmeliyiz.
Şu dönemde 1. dalganın etkisinin hâlâ devam ettiğini, bazı illerimizde, İstanbul-İzmir gibi, pikini tamamladığını, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi illkerimizde yer yer yeni başladığını, giderek arttığını görüyoruz. O nedenle o illerimizde de Valilerimizin başkanlığında olan il hıfzıssıhha kurullarımız, gerektiğinde radikal önlemler alma konusunda zaten yetkili.
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