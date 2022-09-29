Türkiye'de keşfedildi! Salyangoz Thales

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TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi” kapsamında 25 havzada çalışma başlattı. 1065 noktada yürütülen çalışmada, 853 adet su kütlesinde temiz su kaynakları belirlendi. Bu 853 adet su kütlesinden, 510’u nehir, 184’ü göl, 85’i geçiş ve 74’ünün ise kıyı suyu kütlesi olduğu belirtildi. 2028 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanan proje ile nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında, başta balıklar olmak üzere, tüm sucul ekosistem envanteri çıkarılmaya başlandı. Buna göre, canlı gruplarına ait 5 bin 299 tür bulundu. Bu türlerin 604’ü Türkiye’de ilk kez görüldü. (604 türün 434’ü Fitoplankton, 118’i Bentik Makroomurgasız, 50’si Fitobentoz, biri Makrofit ve biri Makroalg-Angiosperm biyolojik kalite bileşenine ait.)

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MATEMATİĞİN ÖNCÜ İSMİ

Bir çamur salyangozu türü ise dünyada ilk kez Muğla ile Antalya sınırları arasında tespit edildi. Çamur salyangozuna Milet’te yaşamış, büyük bilimsel ve felsefi figürlerden ve matematiğin öncülerinden Thales’in ismi verildi. İsimlendirmeyi projede çalışan ve tür teşhisini yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı yaptı. Söz konusu bölgede bu türün bulunmuş olmasının suyun kaliteli olduğunun kanıtı olduğu belirtiliyor.