Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'de keşfedildi! Salyangoz Thales

Güncelleme Tarihi:

#Çamur Salyangozu#Thales#Türkiye
Türkiyede keşfedildi Salyangoz Thales
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 havzada yürütülen biyolojik izleme çalışmaları sonucunda, bir çamur salyangozu türünün dünyada ilk kez Türkiye’de görüldüğünü duyurdu. Salyangoza, matematiğin öncülerinden Thales’in ismi verildi.

Haberin Devamı

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi” kapsamında 25 havzada çalışma başlattı. 1065 noktada yürütülen çalışmada, 853 adet su kütlesinde temiz su kaynakları belirlendi. Bu 853 adet su kütlesinden, 510’u nehir, 184’ü göl, 85’i geçiş ve 74’ünün ise kıyı suyu kütlesi olduğu belirtildi. 2028 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanan proje ile nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında, başta balıklar olmak üzere, tüm sucul ekosistem envanteri çıkarılmaya başlandı. Buna göre, canlı gruplarına ait 5 bin 299 tür bulundu. Bu türlerin 604’ü Türkiye’de ilk kez görüldü. (604 türün 434’ü Fitoplankton, 118’i Bentik Makroomurgasız, 50’si Fitobentoz, biri Makrofit ve biri Makroalg-Angiosperm biyolojik kalite bileşenine ait.)

Haberin Devamı

MATEMATİĞİN ÖNCÜ İSMİ

Bir çamur salyangozu türü ise dünyada ilk kez Muğla ile Antalya sınırları arasında tespit edildi. Çamur salyangozuna Milet’te yaşamış, büyük bilimsel ve felsefi figürlerden ve matematiğin öncülerinden Thales’in ismi verildi. İsimlendirmeyi projede çalışan ve tür teşhisini yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı yaptı. Söz konusu bölgede bu türün bulunmuş olmasının suyun kaliteli olduğunun kanıtı olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çamur Salyangozu#Thales#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım