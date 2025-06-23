Türkiye’de kale siyaseti bitti

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Türkiye’de artık ‘kale siyaseti’nin bittiğini belirten Özel, “Türkiye’de onun kalesi, bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat da Van da İzmir de Mersin de Konya da Tekirdağ da kimsenin değil, milletin kalesidir artık” dedi.

Konuşmasında Tekirdağ’ın yeterli desteği alamadığını öne süren Özel, “Tekirdağ, geçen sene tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ’a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı, 17 milyar liralık hizmet yaptı” dedi. Hükümetin, tarım ve hayvancılık politikalarını da eleştiren Özel, tarımda ve hayvancılıkta Türkiye’nin gerilediğini iddia etti.

Özel, Türkiye’nin geçmişte de ekonomik krizler atlattığını ama son ekonomik krizin bir türlü hükümetin ekonomi politikaları yüzünden atlatılamadığını ileri sürdü. Özel, emeklilere ve asgari ücretli çalışanlara zam yapılması gerektiğini de belirtti.

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ABD SALDIRISINI KINIYORUZ

Özel, Türkiye’nin yanı başında hukuksuz operasyonlara, sağlığı tehdit edecek nükleer sızıntı tehlikelerine, başlayıp bitmeyecek savaşlara, herkese kaybettirecek yeni ekonomik krizlere karşı durduklarını belirterek, “AK Parti iktidarının yapmadığını, yapamadığını açıkça söylüyor ABD’nin yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Dış tehditlere karşı iç cephenin güçlü olması gerektiğini de belirten Özel, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, 94 gündür kanıt bulunamadığını ve 1 lira rüşvetin dahi ispatlanamadığını savundu.

NEHİR’LE 2. GÜN DE SINAVA

Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i dün de sınava gireceği okula bıraktı. Nehir’i sınavdan çıkana kadar da bahçede bekleyen Özel bu sırada velilerle sohbet etti.