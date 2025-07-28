Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var? İşte Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele gücü...

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Son dönemde Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına dair çeşitli yanlış bilgilerin dolaşıma girmesi üzerine hazırlanan bültende, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla öne çıkan iddialara karşı bilimsel, teknik ve hukuki dayanaklar yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

DMM tarafından yapılan bilgilendirmede, 2025 itibarıyla Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 6 bine yakın kara aracı ve 25 bini aşkın personelle Avrupa’nın en hazırlıklı ülkelerinden biri konumuna ulaştığı vurgulandı.

2002 yılında yalnızca 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin bugün 438 tona çıktığı; aynı dönemde 637 olan kara aracı sayısının ise 5 kat artarak 5 bin 359’a ulaştığı belirtildi.

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Orman yangınlarına müdahalede ilk reaksiyon süresi 2002 yılında 40 dakikayken, bugün ortalama 11 dakikaya düşürüldü. İHA’lar, akıllı gözetleme kuleleri ve yapay zeka tabanlı sistemler sayesinde yangınlar 2 dakika içinde tespit edilebiliyor.

“GECE MÜDAHALE YAPILMIYOR” İDDİASI BİLİM DIŞI

Sosyal medyada sıkça dile getirilen "Gece müdahale yapılmıyor" eleştirilerine de yer verilen bilgilendirmede, gece uçuşlarının teknik zorlukları ve pilot güvenliği nedeniyle yalnızca çok özel şartlarda yapıldığı; Türkiye'nin 5 gece görüş helikopterine sahip olduğu ve bunların da kritik durumlarda devreye alındığı vurgulandı.

“Yanan alanlar imara açılıyor” iddiasının ise hem hukuki hem fiili olarak mümkün olmadığına dikkat çekilen bilgilendirmede, Orman Kanunu’na göre bu alanların anayasal güvence altında olduğu ve sadece yeniden ormanlaştırılmak zorunda olduğu belirtildi. Her yıl ortalama 500 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğu, 2021’de Manavgat’ta 15 milyon, Muğla’da ise 10 milyon fidan dikildiği bilgisi paylaşıldı.

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YANGINLARIN SÜRESİ DOĞA VE COĞRAFYA İLE İLGİLİ

Türkiye’de yangınların uzun sürmesinin sebebinin müdahale eksikliği değil; yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi doğal şartlar olduğuna dikkat çekildi. 2025 Temmuz’unda Cizre’de 50,5 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı, bu koşulların yangın riskini dramatik biçimde artırdığı belirtildi.

TÜRKİYE KOMŞU ÜLKELER İÇİN DE MÜDAHALE EDİYOR

EFFIS verilerine göre, 2020–2024 döneminde orman varlığına oranla yanan alan bakımından Türkiye (%0,17) Avrupa ortalamasının altında kaldı. Aynı dönemde Yunanistan’da bu oran %0,94, Portekiz’de %1,15, Kanada’da ise %1,59 oldu. Türkiye’nin yalnızca kendi topraklarında değil, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere de yangın söndürme desteği gönderdiği hatırlatıldı.

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DEVLET TÜM İMKÂNLARIYLA SAHADA

Bilgilendirmede, OGM, AFAD, Jandarma, TSK ve gönüllüler dahil olmak üzere binlerce kişinin sahada koordineli biçimde görev yaptığı, TOKİ eliyle konut desteği dahil her türlü sosyal yardımın da hızla ulaştırıldığı vurgulandı.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede sadece bir “müdahale ülkesi” değil; erken uyarı, risk analizi, yeniden ormanlaştırma ve çok paydaşlı kriz yönetimi gibi tüm aşamalarda başarıyla ilerleyen bir sistem inşa ettiğini bir kez daha ortaya koydu.