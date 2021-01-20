Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 20 Ocak Sağlık Bakanlığı anlık aşı takip ekranı ve aşı sayacı

Sağlık Bakanlığı aşı sayacı üzerinden Türkiye'de aşı olan toplam kişi sayısı paylaşılmaya devam ediyor. Çin'den gelen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısı ilk etapta sağlık çalışanlarından başlanarak yaş gruplarından devam etmek üzere ocak ayında başlamıştı. Yaşlı ve bakım evlerindekiler ile burada görev yapanlar da ikinci süreç aşı programında yer aldı. Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar toplam 1.052.273 kişi aşılandı.

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TÜRKİYE’DE ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov" internet sitesi üzerinden paylaşılan son verilere göre Türkiye'de toplam aşılanan sayısı 1.052.273 oldu.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.

'NASIL AŞI OLURUM?'

Platformda, koronavirüs aşısı olmak için yapılması gerekenler 'Nasıl aşı olurum?' başlıklı bölümde hazırlanan video ile uygulamalı olarak anlatıldı. Buna göre; koronavirüs aşısı olmak için önce e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüde bulunan 'Covid-19 aşı durumu' ana menüsüne tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

Dileyenler SMS yolu ile de aşı öncelik durumlarını sorgulayabilecek. Öncelikli grupta yer alınması durumunda sistem kişiyi, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirecek. MHRS ile aile hekimi ve tüm hastanelerden randevu alınabilecek. İlgili seçimler yapıldıktan sonra ise kişi tarafından sistem üzerinden randevu onaylanacak.

Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek. Randevu tarihinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilerek, sağlık personeli tarafından aşılanacak. Kişi dilerse aşı uygulayan sağlık personeline aşının 2'nci dozu için randevu oluşturabilecek. Yine oluşturulan randevu ile ilgili bilgiler SMS ile telefona gönderilecek.

COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

COVID-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19’a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.