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Türkiye'de infial yaratmıştı! 6 yaşındaki çocuğun istismarı davası yarın başlıyor

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#İSTANBUL#Fatih#Hira Nur Vakfı
Türkiyede infial yaratmıştı 6 yaşındaki çocuğun istismarı davası yarın başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 16:36

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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İLK DURUŞMA YARIN

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma yarın görülecek. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmaları bekleniyor. Ayrıca duruşmaya İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de katılacaklarını duyurdu. Anadolu Adalet Sarayında yarın saat 10.00'da başlayacak duruşmada geniş güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

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#İSTANBUL#Fatih#Hira Nur Vakfı

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