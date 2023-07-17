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Türkiye'de infial yaratmıştı! 6 yaşındaki çocuğa istismar davası 9 Ekim'e ertelendi

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#İstanbul#Fatih#İstismar
Türkiyede infial yaratmıştı 6 yaşındaki çocuğa istismar davası 9 Ekime ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 11:40

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk skandalı ile ilgili davaya bugün devam edildi. 6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel yargılandığı davanın duruşması, Kadir İstekli'nin avukatının istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi.

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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklular Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Kadir İstekli'nin avukatı duruşmada istifa ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti avukatın istifası üzerine duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞ

6 yaşında H.K.G.'nin evledirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'da yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celselerinde ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarıö ve “Nitelikli cinsel saldırıö suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarıö suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

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#İstanbul#Fatih#İstismar

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