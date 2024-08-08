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Türkiye'de ilk ve tek: Bodrum'da başladı, yoğun ilgi gördü

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#Bodrum#Carmen Balesi#Muğla
Türkiyede ilk ve tek: Bodrumda başladı, yoğun ilgi gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 11:15

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 21'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Carmen balesine seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 21'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivalinde Bodrum Kalesi Kuzey Kale Hendeğinde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Carmen' isimli temsil sahnelendi. Yerli ve yabancı turistler temsile yoğun ilgi gösterdi.

Türkiyede ilk ve tek: Bodrumda başladı, yoğun ilgi gördü

Carmen balesinde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı aşk ilişkisi flamenko ile anlatılıyor. Carmen eserinin koreografisi Carlos Vilan, müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Türkiyede ilk ve tek: Bodrumda başladı, yoğun ilgi gördü

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Festival kapsamında 11-12 Ağustos 2024'te Muhteşem Gatsbyeseri sahnelenecek.

Türkiyede ilk ve tek: Bodrumda başladı, yoğun ilgi gördü
Dönem ruhunu örnekleriyle günümüze taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleri ile dikkati çeken eseri Mersin Devlet Opera ve Balesi sahneye koyacak.

Türkiyede ilk ve tek: Bodrumda başladı, yoğun ilgi gördü

Türkiyede ilk ve tek: Bodrumda başladı, yoğun ilgi gördü

Türkiyede ilk ve tek: Bodrumda başladı, yoğun ilgi gördü


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#Bodrum#Carmen Balesi#Muğla

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