Türkiye'de ilk ve tek: Bodrum'da başladı, yoğun ilgi gördü

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 21'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivalinde Bodrum Kalesi Kuzey Kale Hendeğinde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Carmen' isimli temsil sahnelendi. Yerli ve yabancı turistler temsile yoğun ilgi gösterdi.

Carmen balesinde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı aşk ilişkisi flamenko ile anlatılıyor. Carmen eserinin koreografisi Carlos Vilan, müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

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Festival kapsamında 11-12 Ağustos 2024'te Muhteşem Gatsbyeseri sahnelenecek.

Dönem ruhunu örnekleriyle günümüze taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleri ile dikkati çeken eseri Mersin Devlet Opera ve Balesi sahneye koyacak.