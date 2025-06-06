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Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlandı! İlk Asel bebek yararlandı

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#Geçici Koruyucu Aile#UNICEF#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlandı İlk Asel bebek yararlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 11:32

'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modelinin pilot uygulamasından ilk yararlanan Asel bebek, bayramın ilk sabahı gerekli eğitimlerini tamamlayan Akman çiftinin yanında uyandı.

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Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modelinin pilot uygulamasından ilk yararlanan Asel bebek, bayram sabahına geçici koruyucu ailesinin yanında uyandı.

Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlandı İlk Asel bebek yararlandı

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen, 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modeli 30 pilot ilde başlatıldı. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların, kuruluş bakımına alınmadan önce güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez uygulanan modelden ilk yararlanan, Afyonkarahisar'da yaşayan Asuman ve Serdar Akman çiftinin geçici korumasına verilen Asel bebek oldu.

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Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlandı İlk Asel bebek yararlandı

İLK YARARLANAN ASEL BEBEK OLDU

Gerekli eğitimlerini tamamlayan Akman çifti, arife günü Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi'ne imza atarak, evlerini Asel bebeğe açtı. Sözleşmenin imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Çiğdem Ünlü Çeber ve Koruyucu Aile Birimi uzmanları çevrim içi olarak katıldı. Akman çiftinin geçici korumalarına aldıkları Asel bebek, bayram sabahına ailesinin yanında uyandı.

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#Geçici Koruyucu Aile#UNICEF#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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