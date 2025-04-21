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Türkiye'de ilk kez Tunceli'de görülmüştü: Yine ortaya çıktı... Doğa fotoğrafçısı kaydetti

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Neurergus Strauchii Munzurensis#Semender
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 11:16

Türkiye’de daha önce sadece Tunceli’de görülen 'Neurergus Strauchii Munzurensis' türü semender, Pülümür ilçesinde yeniden görüntülendi.

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Tunceli’de yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında yeni bir semender keşfedilmişti. Russian Journal of Herpetology dergisinde yayımlanarak bilimsel olarak kabul edilen alt türe 'Neurergus Strauchii Munzurensis' adı verilmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından tür tekrar ortaya çıktı. Pülümür ilçesine bağlı Kovuklu köyünde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından yeniden kayıt altına alındı.
Yetkililer türün çekildiği bölgede ilk defa görüldüğünü belirtirken, alanda çalışma yapılacağı öğrenildi.

Türe, Munzur Nehri'nden dolayı Neurergus Strauchii Munzurensis adı verilmişti.

Türkiyede ilk kez Tuncelide görülmüştü: Yine ortaya çıktı... Doğa fotoğrafçısı kaydetti

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#Tunceli#Neurergus Strauchii Munzurensis#Semender

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