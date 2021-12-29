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Türkiye'de ilk kez Hatay'da görüntülendi: Çatal kuyruklu martı

#Hatay#Çatal Kuyruklu Martı#Mileyha Sulak Alanı

Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan çatal kuyruklu martı (Xema sabini) Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüntülendi. Kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan, "Çatal kuyruklu martı türü nadir görülen bir türdür ve ilk defa Türkiye'de gözlemleniyor" dedi.

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nında çatal kuyruklu martıyı kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan görüntüledi.

Bozdoğan, "Bugün Milleyha'da Türkiye için yeni bir tür kaydı yaptık. Çatal kuyruklu martı. Bu türü Milleyha'da gözlemlemek oldukça güzeldi. Burası benim için önemli bir yer. Çatal kuyruklu kartı, buranın bir kere daha ne kadar önemli bir yer olduğunu gösterdi. Çatal kuyruklu martı türü nadir görülen bir türdür ve ilk defa Türkiye'de gözlemleniyor" dedi.

Türkiyede ilk kez Hatayda görüntülendi: Çatal kuyruklu martı

Çatal kuyruklu martının Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizinde normal şartlarda gözlemlenen bir kuş olduğunu belirten Bozdoğan, "Burada rastlantısal bir kayıt olarak gözlemlendi ve buranın bir kere daha önemini ortaya çıkaran bir kayıt oldu. Ayrıca Milleyha kuş cennetini koruyan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu tip kayıtlarla Milleyha sulak alanının korunmaya devam edilmesinin gerekliliği de ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Türkiyede ilk kez Hatayda görüntülendi: Çatal kuyruklu martı

 

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#Hatay#Çatal Kuyruklu Martı#Mileyha Sulak Alanı

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