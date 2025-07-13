Türkiye'de ilk kez Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de açıldı | Nitelikli eğitim modeli ile geleceğin mesleklerine hazırlık

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapacak öğrenci ve velilere bilgi veren okul yöneticileri, sundukları nitelikli eğitim modeliyle öğrencileri yalnızca sınavlara değil, aynı zamanda geleceğin mesleklerine de hazırladıklarını vurguladı. Bu yıl açılan Yapay Zeka Bölümüyle kodlama, veri analizi, makine gibi alanlarda donanımlı bireyler yetiştirmesi hedefleniyor.

ERTOĞAN: TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ OKULUMUZA BEKLİYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Türkiye'nin en iyi ve yenilikçi eğitim modelini oluşturduğumuz okulumuzda, bu yılda bünyemize kattığımız ‘Yapay Zeka’ bölümüyle daha da güçleniyoruz. Yurt dışı eğitim programımız, akreditasyonumuz, çok güçlü akademik kadromuz, native hocalarla yabancı dil eğitimimiz, sosyal kulüplerimiz, bilişim, robotik ve olimpiyat çalışmalarımız, yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimize burs imkanımız ile öğrencilerimize geleceği hazırlıyoruz. 14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihi yapacak tüm öğrenci ve velilerimizi mutlaka okulumuza bekliyoruz” dedi.

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DERİN: ÖĞRENCİLERİMİZİ TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Rule Derin de “Okulumuzda öğrencilere bilimsel düşünmeyi, üretmeyi, aynı zamanda bilgiyi paylaşmayı öğretiyoruz. Bunun yanında, 11’inci sınıftan itibaren YKS hazırlık programı ile öğrencilerimizi Türkiye'deki en iyi üniversitelere yerleştirmeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki hatırı sayılır üniversitelere öğrencilerimizi yerleştirmek için gerek bilimsel projelerden, AP programı ile kapsamlı bir rehberlik hizmeti sunuyoruz. Mentorluk programı ile de öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri için destek sağlıyoruz. Sizi de bekliyoruz” diye konuştu.

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HALICI: YAPAY ZEKA BÖLÜMÜ TÜRKİYE'DE İLK OKULUMUZDA AÇILDI

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Murat Halıcı, “Biz de öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak istedik. O yüzden ‘Yapay Zeka’ bölümü Türkiye'de ilk olarak okulumuza açıldı. Öğrencilerimiz bu bölümde, kodlama, veri analizi, makine öğrenmesi gibi yetkinlikler kazanacak ve geleceğin Türkiye'sini şekillendirecekler. Ayrıca Demirören Medya bünyesindeki yapay zeka mühendisleri ile çalışma fırsatı buluyorlar ve geleceğin yapay zeka mühendisi adayları olarak çalışmalarını yürütüyorlar” ifadelerini kullandı.

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CURRENT: EN İYİ YABANCI DİL EĞİTİM MODELİNİ UYGULUYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Chole Current, “Burada verdiğimiz eğitimle öğrencilerimizi geleceğin dünyasına ve yurt dışındaki en iyi üniversitelere hazırlıyoruz. Yüz yüze eğitimler ve bireysel çalışmalarla onları bu kampüste dile maruz bırakarak en iyi eğitim modelini uyguluyoruz” dedi.

11’inci sınıf öğrencisi Dila Acar ise “Okulumuzda native öğretmenler sayesinde çok ciddi bir dil eğitimi alıyoruz. Bunun yanı sıra AP dersleriyle yurt dışında üniversitelere hazırlanıyoruz. Hatta bu yıl yurt dışında staj yapacağım için çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

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11. sınıf öğrencisi Mustafa Said Araç da “Okulumuza yüzde 0.1'lik dilimle geldim. Bu okulda aldığım yazılım ve robotik kodlama eğitimlerden sonra ileride kendimi geliştirip bir mühendis olmaya hedefliyorum. Bu sene okulumuz yeni bir ilkeye imza atarak Türkiye'nin ilk ‘Yapay Zeka’ bölümünü açtı. Bu alanda da çalışmalar yapabileceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyım. Şu anda Demirören Teknoloji’de yapay zeka mühendislerinin yanında staj yapıyorum. Bu da bana büyük katkı sağlıyor” dedi.