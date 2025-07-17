Türkiye'de ilk kez Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'nde açılan bölümü robot tanıtıyor

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Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, Türkiye’de bir ilke imza atarak lise düzeyinde Yapay Zeka bölümünü açtı. Öğrenciler için geleceğe kapı aralayacak olan bu bölüm, okulda hizmete sunulan robot ile tanıtılıyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ YETİŞTİRİYORUZ

Okuldaki robotun okul tanıtımını yaparken "Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'ne hoş geldiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan yapay zeka bölümünü açıyoruz. Yapay zeka, radyo ve televizyon bölümlerimiz ile öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Yetkin ve akademik kadrolarımız ile Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerine öğrenci yetiştiriyoruz." sözlerine yer veriyor.

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bu önemli adım, öğrencilerin hızla gelişen yapay zeka teknolojilerini erken yaşta öğrenmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlıyor. Okul, bu bölümüyle gençlerin teorik bilgiyi uygulamayla birleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, okulun mevcut müfredatı Hazırlık sınıfında Yazılım, 9. sınıftan itibaren Robotik ve Kodlama, 10. sınıfta Medyada Siber Güvenlik, 11. sınıfta ise Yapay Zeka derslerini kapsayacak şekilde planlandı. Yapay Zeka alanıyla birlikte ise yazılım ve teknoloji içerikli derslerin kapsamı daha da genişleyecek. Böylece öğrenciler, geleceğin mesleklerine sağlam bir temel ile hazırlanmış olacak.

LGS’DE YÜZDE 1’LİK DİLİME GİREN ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Okul, eğitimde fırsat eşitliği ve başarıyı desteklemek amacıyla LGS’de Türkiye genelinde yüzde 1’lik dilime girerek Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’ni kazanan öğrencilere özel burs imkânı sunuyor. Bu burs desteği, yüksek başarı gösteren gençlerin eğitim hayatlarında maddi kaygılar olmadan kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, İstanbul dışından okulu tercih eden öğrenciler için konforlu ve güvenli yurt imkânları sağlanıyor. Böylece, farklı şehirlerden gelen öğrenciler hem sosyal hem akademik açıdan desteklenerek, en uygun şartlarda eğitimlerine devam ediyor.

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AP PROGRAMI VE ULUSLARARASI STAJ OLANAKLARIYLA KÜRESEL DENEYİM

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, Türkiye’de meslek lisesi seviyesinde AP (Advanced Placement) programını uygulayan ilk ve tek okul olma özelliğine sahip. Bu program sayesinde öğrenciler, dünya çapındaki üniversitelere kabul şansını artırıyor. Okul aynı zamanda yetkili AP sınav merkezi olarak sınavları kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Ayrıca, Avrupa Birliği mesleki akreditasyonuna sahip olan okul, öğrencilerinin mesleki stajlarını AB ülkelerinde yapmalarına olanak tanıyor. Böylece öğrenciler, uluslararası deneyim kazanarak küresel iş gücü piyasasında avantaj elde ediyor.

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SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ VE UYGULAMALI EĞİTİM İMKANLARI

Türkiye’nin en büyük medya grubunun desteğiyle faaliyet gösteren Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerini medya ve teknoloji alanında deneyimli profesyonellerle buluşturuyor. Öğrenciler, Demirören Medya’nın profesyonel stüdyo ve prodüksiyon imkânlarından faydalanarak uygulamalı eğitim alıyor. Ayrıca, TEKNOFEST, TÜBİTAK ve MEB Robot Yarışması gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda hem yarışmacı hem de medya ekibi olarak aktif rol alarak deneyim kazanıyorlar.

AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİME YÖNELİK KAPSAMLI PROGRAM

Okulda, hazırlık sınıfından itibaren haftalık 20 saat İngilizce ve 4 saat ikinci yabancı dil dersi ile dil becerileri güçlü şekilde destekleniyor. Özellikle hazırlık sınıfında ana dili İngilizce olan Native öğretmenler eşliğinde uluslararası standartlarda dil eğitimi veriliyor. 12. sınıfta ise üniversite hazırlık sürecinde yoğun akademik destek programı uygulanıyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri satranç, drama, fotoğrafçılık, yazılım ve kodlama gibi çeşitli kulüplerle destekleniyor. Böylece öğrenciler, akademik başarılarının yanında kişisel yeteneklerini de geliştirme fırsatı buluyor.