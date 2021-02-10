Türkiye'de ilk defa kullanılacak! Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme...

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Çağla Tuğaltay henüz 15 yaşındayken okul dönüşü evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

KATİLİN DOKU ÖRNEKLERİNE ULAŞILDI

2013 yılında yapılan çalışmalarda Çağla Tuğaltay’ın sol er tırnaklarında bir erkeğe ait doku örnekleri bulundu. Şüphelilerden alınan kan örneklerinde bu doku hiç kimse ile örtüşmedi.

ZAMAN AŞIMI UZATILDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman aşımına uğramak üzere olan Hande Çingitaş ve Çağla Tuğaltay dosyalarını yeniden çalışmaya başladı. Hande Çingitaş’ın üvey annesi ve babası cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Şimdi de Çağla’nın katilinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

KATİLİN EŞGALİ SNP KİTİYLE BELİRLENECEK

Cinayet Bürosu ekipleri, 2013 yılında Çağla Tuğaltay’ın sol el tırnaklarından alınan ve katile ait olduğu değerlendirilen doku örneklerini yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. SNP (Single Nucleotide Polymarophisms) testiyle. Katilin, saç rengi, göz rengi ve ten rengi belli olacak. Böylece Çağla Tuğaltay’ın katilinin kısmi eşgali de belirlenmiş olacak.

İKİ İNŞAATIN İŞÇİLERİ DE KONTROL EDİLECEK

Cinayet Bürosu ekipleri, olay tarihinde Çağla Tuğaltay’ın evinin yakınında 2 ayrı inşaat olduğunu de tespit etti. Polis, müteahhitlerine ulaştığı inşaatlarda, çalışan işçilerin kimliklerini de tespit etmeye çalışıyor. Böylece onlarında kan ve doku örneklerini alacak.

20 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN CİNAYET

Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 günü okul çıkışı evine gitti. Anne Gülnur Tuğaltay doktor randevusunda geciktiği için kızını telefonla aradı ancak Çağla telefonu açmadı. Bunun üzerine Anne Gülnur Tuğaltay alt komşusunu arayarak, "Çağla eve geldi mi telefonlarımı açmıyor bir bakar mısın" dedi. Alt komşu anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Çağla’nın okul çantası henüz kapının önünde duruyordu. Çağla’nın odasına baktı, daha sonra il dışında üniversitede okuyan ağabeyinin odasına baktığında Çağla’yı ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı, olay yerindeki tüm deliller toplanarak Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. 2013 yılında yapılan çalışmalarda, Çağla Tuğaltay’ın sol el tırnak arasında katile ait olduğu değerlendirilen bir doku örneği bulundu. Binadaki ve tüm şüphelilerin kan örnekleri alındı ancak bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen doku örneği kimseyle örtüşmedi.