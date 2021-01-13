Türkiye'de ilk defa görüldü! Çizgili gerdanlı kırlangıç...

Hindistan'da dağılım gösteren ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerde de kayıtlara giren çizgili gerdanlı kırlangıç (Petrochelidon fluvicola), ilk defa Türkiye'de kuş ve kelebek gözlemcisi Orhan Gül tarafından görüntülendi. Hatay'ın Samandağ ilçesi Milleyha sahil şeridinde görülen ve kayıtlara giren bu türle, Türkiye'nin kuş türü listesindeki sayı 489'a çıktı.

Türkiye için bir ilk tür özelliği taşıyan çizgili gerdanlı kırlangıcı görüntüleyen Orhan Gül, "Bu sabah kalktığımda, Hatay'dan ayrılmadan önce, bir kez daha denizin kokusunu içime çekmek ve Milleyha'da nadir türlerin peşinden koşmak geldi içimden. Malum, nadir görülen incir kuşlarının tam zamanı ve hedefteki türleri geçtiğimiz günkü gözlemde görememiştim. İlk gözlem noktam Asi Nehri'nin denize döküldüğü alan oldu. Rüzgarın etkisini daha az hissettirmesinden kaynaklı olsa gerek, kıyıda oturan martılar bu kez denizin üstünde uçuşuyordu. Çok fazla vakit harcamadan, incir kuşlarının görüldüğü alana doğru gitmek istedim, arabaya bindim, yaklaşık 200 metre gitmiştim ki önümde uçan ve rüzgara karşı durmaya çalışan kısa kuyruklu bir kırlangıç dikkatimi çekti."



İlk olarak, kuşun, bölgede kışladığını bildiği ev kırlangıcı olabileceğini düşündüğünü belirten Gül, “Yine de kontrol etmek istedim ve durup dürbünü kaldırdım. Bir anda hızla el frenini çekip arabadan inerek, fotoğraf makinesiyle kuşu çekmeye başladım. Çünkü bu daha önce gördüğüm kırlangıçlara benzemiyordu. Çektiğim fotoğraflardan biri kanat altı, diğeri kanat üstü iki fotoğrafı hızla Subaşı Kuş Gözlem Topluluğu'ndan ekip arkadaşlarıma attım. Bu esnada kuşu izlemeye devam ettim. Bir taraftan da eBird üzerinden olası türleri incelemeye çalışıyor, heyecanıma yenik düşüyordum. Çok sürmeden beklediğim cevap geldi, inanılmaz ama gerçekti. Bu bir çizgili gerdanlı kırlangıçtı" dedi.

Çizgili gerdanlı kırlangıcın, esas dağılımı olan Hindistan'dan buralara kadar geldiğini anlatan Gül, Türkiye kuş türleri listesine yeni bir tür eklendiğini söyledi. Gül, “Hem de bizleri çok mutlu etti. Hindistan dağılımı göstermesine rağmen, Orta Doğu'dan da az sayıda kaydı olan tür, Kuveyt, BAE, Umman, İran ve Mısır'da da kaydedilmiş. Subaşı Kuş olarak bir ilke daha imza atmanın sefasıyla alandan ayrıldığımızda, nadide kuşumuz hala aynı bölgede uçmaya devam ediyordu. Yeni türümüz hayırlı olsun" diye konuştu.





