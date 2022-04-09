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Türkiye'de ikinci uydu vericili saz kedisi 'Serçin' oldu

#ANTALYA#Saz Kedisi#Uydu Vericisi
Türkiyede ikinci uydu vericili saz kedisi Serçin oldu

Türkiye'de nesli tehlike altındaki türlerden olan saz kedileri üzerine yapılan araştırmalar kapsamında, ‘Latmus’un ardından ‘Serçin’ adı verilen saz kedisi de uydu vericisiyle takibe alındı.

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Yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Deniz Mengüllüoğlu tarafından, Türkiye'deki popülasyonu azalan, nesli tehlike altındaki türlerden saz kedilerinin (Felis chaus), durumunu anlamak ve korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen 'Saz Kedisi Projesi' kapsamında dün gece bir sürpriz daha yaşandı.

UYDU VERİCİLİ İLK SAZ KEDİSİ ‘LATMUS’

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülen proje kapsamında Büyük Menderes Havzası- Bafa bölgesinde Dr. Mengüllüoğlu tarafından geçen yıl aralıkta Türkiye'de ilk kez bir saz kedisine GPS uydu verici takılarak takibine başlanmıştı.

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Türkiye'nin ilk uydu vericiyle takip edilen saz kedisi 'Latmus'un ardından dün gece de doğal alanda kurulan kapana bir başka saz kedisi daha girdi. Saz kedilerinin genetik, yaşam alanları ve beslenme ekolojilerinin araştırılması için GPS uydu verici takılarak yapılan izleme çalışmaları kapsamında, Latmus'tan sonra 'Serçin' ismi verilen saz kedisine de GPS uydu verici takılarak, doğal yaşamı takibe alındı.

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BİR YAŞINDA GENÇ BİR SAZ KEDİSİ

Serçin'in ismini Bafa kıyısındaki güzel bir köyden aldığını belirten Dr. Deniz Mengüllüoğlu, “1 yaşında genç bir saz kedisi. Biz gece 03.30'da yakalanan tilkiye giderken 04.30'da kapana girdi. Tüm işlemleri yapıp GPS vericisini taktıktan sonra kendine gelmesini bekledik ve saldık" dedi.

ÜREME OLDUĞUNUN İŞARETİ

Serçin'in aynı zamanda bir umut olduğuna işaret eden Dr. Mengüllüoğlu, “Alanda 1 yaşında bir bireyin olması yakınlarda halen üreme olduğuna işaret ediyor. Bu çok sevindirici. Serçin'i saldıktan sonra ilk veri indirme denemesini yaptık ve Latmus'da yakınımızdaymış. İkisinin verisini aynı anda indirdik" diye konuştu.

Dr. Mengüllüoğlu, Serçin'in GPS uydu verici takılmasına ilişkin çalışmalara destek veren Aydın DKMP Söke Şefi Erdinç Kutsal ve eşi Selda Kutsal'a da teşekkür etti. Saz kedileriyle ilgili Türkiye'deki en kapsamlı olan bu 2 yıllık bir proje kapsamında toplamda 10 saz kedisine GPS uydu verici takılması hedefleniyor.

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#ANTALYA#Saz Kedisi#Uydu Vericisi

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