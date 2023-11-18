Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancıların sayısı açıklandı

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 9 Kasım itibarıyla, ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu. İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 568 bin yabancıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul'un ardından Antalya yer aldı. Antalya'da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 130 bin 994 olarak kayıtlara geçti. En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara'da 71 bin 832, Bursa'da 51 bin 566, Mersin'de 41 bin 190, İzmir'de 24 bin 247, Muğla'da 22 bin 586 yabancı yaşıyor.



RUSLAR İLK SIRADA



İkamet izni ile Türkiye'deki yabancılarda ilk sırayı Rusya vatandaşları aldı. Türkiye'de ikamet izni ile bulunan Rus sayısı 107 bin 392 olarak kayıtlara geçti. Rusların ardından 103 bin 861 Türkmenistan vatandaşı, 94 bin 370 Irak vatandaşı, 82 bin 489 Suriye vatandaşı, 79 bin 181 İran vatandaşı, 63 bin 803 Azerbaycan vatandaşı, 51 bin 941 Özbekistan vatandaşı, 43 bin 591 Afganistan vatandaşı, 42 bin 911 Kazakistan vatandaşı, 38 bin 443 Ukrayna vatandaşı, 419 bin 56 diğer ülke vatandaşları ikamet izniyle Türkiye'de bulunuyor.

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