Türkiye’de her 100 bebekten 13’ü prematüre olarak doğuyor

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17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

“Normal gebeliğin süresi ortalama 40 haftadır. Eğer bebek 37 haftadan daha önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul edilir. Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artar. Prematüreliğin nedenleri incelendiğinde bunların önemli bir bölümünün yüksek riskli gebeliklerden kaynaklandığı görülüyor. Küçük ya da ileri yaşta gebelik, sık doğum, enfeksiyon, kronik hastalıklar, tütün ve bağımlılık yapıcı madde kullanımı, çevresel ve genetik faktörler, yetersiz beslenme ve yetersiz gebelik bakımı gibi nedenlerle prematüre bebek doğurma riski artıyor. Özellikle riskli gebeliklerin uygun şekilde takip edilmesi ve acil durumlarda uygun müdahalelerin yapılması ve aynı şekilde yenidoğan döneminden başlanarak bebeklerin yakından takip edilmesi pek çok anne ve bebeğin hayatını kurtarıyor.

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BEBEK SAYISI ARTTIKÇA GEBELİK SÜRESİ KISALIR

Çoğul gebeliklerde de genellikle erken doğum oluyor. Bebek sayısı arttıkça gebelik süresi kısalıyor. İkiz fetuslarda gebelik haftası 35 haftalıkken doğum oranı normalden iki kat, 33 haftalık doğum oranı üç kat, 29 haftalık doğum oranı ise 4 kat fazladır. DSÖ verilerine göre dünya genelinde her 10 bebekten biri prematüre olarak doğuyor. Türkiye’de prematüre doğum oranı ise yüzde 12.9’dur. Erken doğum komplikasyonları dünya genelinde 5 yaş altı ölümlerinin en önemli nedeni olmayı sürdürüyor. Bu bebekler organ ve doku sistemleri yeterince gelişmeden doğdukları için normal sürelerinde doğmuş olan bebeklere göre öğrenme ve davranış bozuklukları, serebral palsi, algısal eksiklik, enfeksiyonlar ve kronik hastalıklar açısından daha yüksek risklere maruz kalıyorlar.”

GEBELİKTE BUNLARA DİKKAT

SAĞLIK Bakanlığı anne adaylarına şu uyarılarda bulunuyor: “Gebelik planlandığında gebelik boyunca aile hekimi ya da bir kadın doğum uzmanına kontrollerin düzenli olarak yaptırılması gerekiyor. Ayrıca sigara bırakılmalı, reçete edilmemiş herhangi bir ilaç kullanılmamalı. Gebelik süresince uygun miktarda kilo alınmalı. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli. Ağır işlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalı. Uzun süre ayakta kalınmamalı. Stresten uzak durulmalı. Enfeksiyonlardan kaçınmak için kişisel hijyene dikkat edilmeli.”

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ERKEN DOĞMUŞ BEBEKLE EVE DÖNÜŞ

BAKIMI büyük özen isteyen prematüre bebekler konusunda uzmanlar ailelere şu uyarılarda bulunuyor:

- Ağızdan beslenmeyi tam başarması, düzenli kilo alması, oda ısısında vücut sıcaklığını koruyabilmesi ve düzenli solunum yapabilmesi prematüre bebeğin eve gitmeye hazır olduğunun en önemli göstergelerdir.

- Ten teması evdeki bakım sürecinde de fayda sağlamaktadır. Bebek sadece altı bağlanmış ve başına bir başlık giydirilerek ebeveynin göğsü üzerine dikey şekilde yerleştirilir. Bu fiziksel temas ile bebeğin solunum ve kalp ritmi olumlu yönde etkilenir. Anne sesi ve mırıldanması, bebeğin nörolojik ve zihinsel gelişimini sağlar.

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beslenme VE UYKU DÜZENİ

- Emme ve yutma refleksi anne karnında genellikle 34-35’inci haftadan sonra gelişiyor. Prematüre bebekler daha sık ve daha uzun sürede beslenirler. Bebek beslenmesini yorulmadan ve akciğerlerine kaçırmadan yapabilmelidir. Emme ve yutma uyumu açısından çok dikkatli ve sabırlı olmalısınız.

- Anne sütü prematüre bebekler için en ideal besindir. Bebeğiniz yoğun bakımda yatarken bile anne sütünü sağmanız ve steril anne sütü biriktirme poşetlerinde buzdolabında saklamanız sütünüzün devamlılığı bakımından çok değerlidir.

- Önceleri 20-30 dakika süren beslenme süreleri bebeğiniz büyüdükçe daha kısalacaktır. Beslendikten sonra az miktarda kusma olabilir. Bebeğiniz yeterince tartı alıyorsa, kusma fışkırır tarzda veya çok değilse endişelenmeyin.

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- Beyin gelişimi için uyku çok önemli ve gereklidir. Prematüre bebekler günde ortalama 15-22 saat uyurlar. Düzenli uyku-uyanıklık döngüsünün gelişimi haftalarca uzayabilir. Bebeğinizi okşayarak yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz ancak mümkün olduğunca aynı yatakta uyumamalısınız.

AĞLAMA VE GAZ SANCISI

- Bütün bebekler günde ortalama 2 saat ağlar; açlık, uykusuzluk, fiziksel ağrı, altının ıslak olması, üstünün değiştirilmesi, çok soğuk veya sıcak olması, kucaklanma isteği ve kolik gibi pek çok nedenden dolayı.

Ancak prematüre bebekler zamanında doğan bebeklerden daha fazla gaz sancıları yaşarlar ve daha çok ağlayabilirler. Kucaklama, emzirme, emzik verme, ninni veya hafif bir müzik dinletme, gezdirme, yumuşak hareketlerle sallama, sırtını veya karnını ovma gibi yöntemleri deneyin, sonuç alamazsanız mutlaka doktorunuza başvurun.

Banyo zamanı

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- Bebeğinizin önce baş, sonra vücudunu yıkayabilirsiniz. Banyo yaptırdığınız odanın sıcaklığı 26-27°C, suyun sıcaklığı ise 37-38°C olmalıdır. Suyun kaç derece olduğunu ölçmek için bebek banyo termometresi kullanabilirsiniz. Termometre yoksa dirseğinizi suya batırarak suyun sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Enfeksiyondan koruma

- Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediğinden enfeksiyonlara çok açıktırlar. Normalden daha huzursuz, beslenmesi azalmış, vücut sıcaklığı artmış veya azalmış, kusması artmış, daha sık ve sulu dışkılayan, solunumu düzensiz olan ve kolay uyandırılamayan bebeklerin çocuk hekimi tarafından muayene edilmesi gereklidir.

- Bebeğe dokunmadan önce el temizliğine dikkat edilmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması, evde sigara içilmemesi, odanın sık sık havalandırılması, grip veya ateşi olan kişilerle temas edilmemesi enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.