×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'de hantavirüs var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Hantavirüs#Virüs Salgınları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 14:49

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek, Türkiye'de hantavirüs vakası olmadığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlık, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs vakalarına dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

'POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEDİ'

Hantavirüs vakalarına ilişkin iddiaların bilimsel veriler ışığında incelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi;

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Gözden KaçmasınDünyayı alarma geçirdi Türkiye’de en son o zaman görüldü... Hantavirüs hakkında bilinmesi gerekenlerDünyayı alarma geçirdi! Türkiye’de en son o zaman görüldü... Hantavirüs hakkında bilinmesi gerekenlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#Hantavirüs#Virüs Salgınları

BAKMADAN GEÇME!