Türkiye'de hangi bölgeler deprem alarmı veriyor? Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalar

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Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki CNN TÜRK canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Moriwaki'nin açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'de dikkat etmemiz gereken yerler 4 bölge. Elazığ'da 2 kere, Kahramanmaraş'ta 2 kere ve Hatay'da iki kere oldu. Doğu Anadolu fay hattı, böyle geldi. Ama güney kolu. Batı kolu olarak Adana'dan Kıbrıs'a gidiyor. Bu birinci bölge.

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Bingöl-Karlıova, Muş Bitlis bu ikinci bölge. Üçüncü olarak Ege Bölgesi. Burada ince fay hattı var. İzmir'de de deprem oldu. İzmir'deki depremi Yunanistan'daki faydandı. İzmir'in kendisinin ayrıca fay hattı var. İnce fay hattı var, çok büyük deprem beklenmiyor. İnce fay hattı da yıkıma sebebiyet verebilir. Yumuşak zeminse sıkıntı oluyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, bu dünyanın çok büyük fay hattı. Endonezya'dan başlıyor ve Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Dünyanın çok büyük fay hattı.

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Marmara için Kuzey Anadolu Fay Hattı 1999'da Yalova-Çınarcık'a kadar kırıldı. Bundan sonra güney kol ve kuzey kol var. Güney kol: Gemlik, İnegöl, Bursa, Bandırma ve Çanakkale var. 100 - 150 senede eskide varsa deprem tekrar gelir. Bazen gelmiyor, o zaman daha enerji biriktiriyor ve daha büyük deprem oluyor. Mesela Kahramanmaraş 500 sene deprem olmadığı için çok büyük hem de 2 kere oldu. Elazığ'da 80 senede geldiği için fazla büyük olmadı.

Marmara Bölgesi'nin kuzey kolu ise Yalova Çınarcık'a kadar 1999'da fay hattı kırıldı. Tekirdağ'ın altında 1912'de başka deprem oldu. Bu noktadan Yalova Çınarcık'a kadar 175 km var. Burada kabaca 8 tane fay hattı var. Biz çizgi gibi görüyoruz ama 8 tane parça parça var.

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Burada 1 tane deprem olabilir, 2-3 tane beraber deprem olabilir. Bir tanesi 7'nin altında olabilir ama 2-3 tanesi 7'nin üstünde 7.2 ve 7.4 olabilir. Korkutmak için söylemiyorum, tamamen bir kerede kırılabilir. Az ihtimalle ama olabilir.

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREMLER

Bölgede 7 gibi deprem olursa tsunami gelebilir. Adalar olduğu için İzmir tarafına gelemez. İzmir için sıkıntı yok ama Marmaris ve Bodrum tarafında adalar var ama aradan gidebilir. Ada yoksa tsunami gelebilir. Datça'ya gelebilir. Yunanistan'da inşallah 7'nin üzerinde olmaz. Depremi Türkiye hissedebilir ama tsunami gelebilir. Türkiye depremden değil tsunamiden etkilenir. Yunanistan'da yanardağ patlaması olabilir."