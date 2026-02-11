×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'de en yüksek nüfusa sahip ilçeler açıklandı: İlk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye İstatistik Kurumu#Nüfus Dağılımı#İstanbul
Türkiyede en yüksek nüfusa sahip ilçeler açıklandı: İlk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 08:16

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken en kalabalık ilçesi de belli oldu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti.

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

Gözden KaçmasınTürkiyenin en kalabalık mahallesi belli oldu Nüfusuyla 6 ili geride bıraktıTürkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu! Nüfusuyla 6 ili geride bıraktıHaberi görüntüle

TÜRKİYE'NİN 10'DA BİRİ 10 İLÇEDE

Esenyurt'un ardından 2025'te ikinci sırada 957 bin 792 ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada 952 bin 198 ile Ankara'nın Çankaya ilçesinin yer aldığı görüldü. Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 931 bin 722, beşinci sırada yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 905 bin 880 kişilik nüfusu bulunuyor.

Haberin Devamı

Bu ilçeleri, Bursa'nın Osmangazi, İstanbul'un Küçükçekmece, Adana'nın Seyhan ve İstanbul'un Pendik ile Ümraniye ilçeleri takip ediyor. Söz konusu 10 ilçede yaşayan nüfus 8 milyon 686 bin 28 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Türkiye nüfusunun 10'da birini oluşturdu.

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.

Gözden KaçmasınTürkiyenin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor İşte Türkiyenin en kalabalık köyüTürkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor! İşte Türkiye'nin en kalabalık köyüHaberi görüntüle

Türkiyede en yüksek nüfusa sahip ilçeler açıklandı: İlk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti

TÜRKİYE'NİN EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇESİ YALIHÜYÜK

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1889 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 1977 kişiyle Yalıhüyük'ü takip etti.

Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 79, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi 2 bin 123 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.

2025 yılı verilerine göre en yüksek ve en düşük nüfuslu 10'ar ilçeye ilişkin veriler şöyle:

Türkiyede en yüksek nüfusa sahip ilçeler açıklandı: İlk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İstatistik Kurumu#Nüfus Dağılımı#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!