Türkiye'de en ucuz suyu kullanan dördüncü il oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 13:06

Türkiye’de 30 büyükşehir arasında meskende en ucuz suyu kullanan dördüncü il olma başarısını gösteren Kayseri, aynı zamanda işyerlerinde en düşük su fiyatlarına sahip üçüncü şehir olarak dikkat çekiyor.

Kayseri; Türkiye’de işyerinde en ucuz suyu kullanan üçüncü il, meskende dördüncü il olarak çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinden teşekkür geldi.

Başkan Büyükkılıç; Türkiye’de en yüksek fiyattan en düşük fiyata içme suyu fiyat tarifesi sıralamasında Kayseri’nin 27’nci sırada olduğunu dile getirerek, "Suyumuz, 200 metreden çıkartılıyor, basılıyor ve dağıtılıyor. Borularımızın neredeyse tamamına yakını değiştirilir hale geldi. Yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyor" ifadelerinde bulundu.

Su tasarrufu konusuna da ayrı bir parantez açan Büyükkılıç; "Buradan Kayserili hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz; su en kıymetli değerimiz. Önemli olan suyun pahalı, ucuz olması değil. En önemlisi suya kavuşmak, suyu bulabilmek. Olmayan şey ucuz olsa ne yazar, pahalı olsa ne yazar. Onun için tasarrufu göz ardı etmeyelim. Suyu kullanırken dikkatli olalım. Deryanın kenarında olsanız bir damla suyu israf etmeyin felsefesini mutlaka hayata geçirelim, önemseyelim, paylaşalım diye hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Orhan Say da MHP grubu adına; Güneş Enerji Santrali’nin devreye girmesi ile birlikte su fiyatlarının en ucuz şekilde olduğunu gördüklerini kaydetti.

'BİZİM KAYSERİ’NİN SUYU DİREKT İÇİLİYOR'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise bazı illerde içme suyuna ayrıca ödeme yapıldığını vurgulayarak; "Farklı illerde içme suyuna ayrıca para verilir. Bizim Kayseri’nin suyu direkt içiliyor. Kullanılan ve içilen bir su. Ayrıca böyle değerlendirilmesi lazım. Hem ucuz hem içilebilen bir su" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Allah razı olsun. Bünyan’da 6 tane mahallemiz su sıkıntısı çekiyordu Karakaya ve Yağmurbey başta olmak üzere. Tuzhisar’dan oraya komple hattı başladı, ihalesi yapıldı elhamdülillah. 6 tane köyümüz faydalanacak. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizlerin talimatlarınızla ama Yavuz Bey de çok ciddi işlerini takip ediyor. Çok duyarlı davranıyor. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç; alınan kararların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

