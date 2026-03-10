×
Türkiye'de en fazla kar yağışının olduğu yerler açıklandı: 276 santimetre kar kalınlığı ile zirveye çıktı

Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 09:38

Türkiye’de kayak merkezlerinde kar kalınlığı açıklandı. Açıklanan verilere göre Doğu Anadolu’daki kayak merkezlerinde kar kalınlıklarının oldukça yüksek seviyelerde olduğu görülürken, özellikle Ergan ve Palandöken kayak merkezleri Türkiye’nin en fazla kar alan merkezleri arasında yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı. Ölçümlere göre Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi ile Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, 276 santimetre kar kalınlığı ile listenin zirvesinde yer aldı.

Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları şöyle sıralandı:

Ergan Kayak Merkezi: 276 cm
Palandöken Kayak Merkezi: 276 cm
Hakkari Kayak Merkezi: 227 cm
Kartalkaya Kayak Merkezi: 220 cm
Nemrut Kayak Merkezi: 198 cm
Erciyes Kayak Merkezi: 197 cm
Sarıkamış Kayak Merkezi: 193 cm
Konaklı Kayak Merkezi: 160 cm
Uludağ Kayak Merkezi: 154 cm
Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 150 cm
Yalnızçam Kayak Merkezi: 133 cm
Çambaşı Kayak Merkezi: 122 cm
Davraz Kayak Merkezi: 105 cm
Murat Dağı Kayak Merkezi: 101 cm
Zigana Kayak Merkezi: 85 cm
Ilgaz Kayak Merkezi: 81 cm
Hesarek Kayak Merkezi: 68 cm
Küpkıran Kayak Merkezi: 52 cm
Gevaş Abalı Kayak Merkezi: 26 cm
Akdağ Kayak Merkezi: 21 cm
Kandilli Kayak Merkezi: 15 cm
Denizli Kayak Merkezi: 15 cm

