Türkiye'de en fazla kar yağışının olduğu yerler açıklandı: 276 santimetre kar kalınlığı ile zirveye çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı. Ölçümlere göre Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi ile Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, 276 santimetre kar kalınlığı ile listenin zirvesinde yer aldı.

Ergan Kayak Merkezi: 276 cm

Palandöken Kayak Merkezi: 276 cm

Hakkari Kayak Merkezi: 227 cm

Kartalkaya Kayak Merkezi: 220 cm

Nemrut Kayak Merkezi: 198 cm

Erciyes Kayak Merkezi: 197 cm

Sarıkamış Kayak Merkezi: 193 cm

Konaklı Kayak Merkezi: 160 cm

Uludağ Kayak Merkezi: 154 cm

Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 150 cm

Yalnızçam Kayak Merkezi: 133 cm

Çambaşı Kayak Merkezi: 122 cm

Davraz Kayak Merkezi: 105 cm

Murat Dağı Kayak Merkezi: 101 cm

Zigana Kayak Merkezi: 85 cm

Ilgaz Kayak Merkezi: 81 cm

Hesarek Kayak Merkezi: 68 cm

Küpkıran Kayak Merkezi: 52 cm

Gevaş Abalı Kayak Merkezi: 26 cm

Akdağ Kayak Merkezi: 21 cm

Kandilli Kayak Merkezi: 15 cm

Denizli Kayak Merkezi: 15 cm



