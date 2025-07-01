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Türkiye'de en çok köyü olan il belli oldu! İşte en fazla köye sahip iller

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#Tüik #Türkiye'de Köy Sayısı#İstatistikler
Türkiyede en çok köyü olan il belli oldu İşte en fazla köye sahip iller
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 17:21

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre en çok köyün bulunduğu ili açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de en fazla köyün bulunduğu il bin 234 ile Sivas olarak açıklandı.

Türkiyede en çok köyü olan il belli oldu İşte en fazla köye sahip iller

İŞTE EN ÇOK KÖYÜ OLAN İLLER

18 bin 238 köy bulunan Türkiye'de en fazla köy sayısının bulunduğu şehirler sıralamasında Sivas'ı bin 54 köyle Kastamonu, 756 köyle Çorum, 612 köyle Tokat, 575 köyle Çanakkale, 564 köyle Ağrı, 555 köyle Yozgat, 549 köyle Giresun, 547 köyle Elazığ, 545 köyle Kütahya izledi.

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#Tüik #Türkiye'de Köy Sayısı#İstatistikler

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