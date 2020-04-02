Türkiye'de Corona virüsü vakası kaç oldu? Türkiye'nin il il corona virüs vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Corona virüsünün ülkemizde kaç kişiyi enfekte ettiğini ve virüs dolayısı ile kaç kişinin hayatını kaybettiğini açıkldı. Bakan Koca, son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldığını belirterek, en son güncel rakamları da paylaştı. Bakan'ın paylaştığı bilgilere göre il bazında vaka sayısında ilk sırada İstanbul yer alıyor. Peki, Türkiye'de Corona virüsü vakası kaç oldu? İşte, 2 Nisan 2020 Türkiye'nin il il corona virüs vaka haritası..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. En çok ölümün olduğu 10 il sıralamasında İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer ölüm kayıtlara geçti. İşte, Türkiye'de Corona virüsü hakkında son gelişmeler...
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu. Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirdi.
İL İL CORONA VİRÜSÜ SAYISI
En çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.
ÖLÜM OLAN İLLER
Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.
EN AZ VAKA O İLLERDE
Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.
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