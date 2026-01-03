Türkiye’de buz devri: Termometreler eksi 24’ü gördü

Haberin Devamı

Ocak ayı tüm ülkeye buz gibi bir soğukla geldi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle birçok ilde binlerce yerleşim yerinde yollar kapandı, ulaşım sağlanamadı. Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. Soğuk hava, önceki gece saatlerinde rekor düzeylere ulaştı. Kentte gece saatlerinde en düşük sıcaklık, Seydiler ilçesinde eksi 24 derece olarak kaydedildi. Pınarbaşı ilçesinde hava sıcaklığı eksi 23.1, Devrekani’de eksi 22.4 ve Azdavay’da eksi 21.6 oldu.

KIZILIRMAK DONDU

Sivas’ta 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu. Kent merkezinde dün sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu. Nehir üzerine çöken sis bulutu ile birlikte Kızılırmak’ta güzel görüntüler ortaya çıktı. Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

KAR İNSAN BOYU

Yeni yıla yoğun kar yağışı altında giren Doğu Anadolu’da 4 bine yakın yerleşim biriminin yolu kapandı. Bölgede köy ve mahallelerde rahatsızlanan çok sayıda hasta, ekiplerin yolları açması sonucu hastanelere kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın Çatı yok, kaset yok ama esnaf var Haberi görüntüle

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1.5 metreyi aştı. Kar kalınlıkları Ağrı’da 50, Ardahan’da 10, Erzincan 10, Erzurum’da 30, Iğdır’da 5, Kars’ta 20, Muş’ta ise 60 santimetre olarak ölçüldü. Ağrı’da 400, Ardahan’da 65, Erzincan’da 449, Erzurum’da 1310, Kars’ta 214, Iğdır’da 45, Muş’ta ise 368 yerleşim biriminin yolu kapandı. Van’da da kar yağışı nedeniyle 625 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Haberin Devamı

SEFERLERE FIRTINA ENGELİ

Meteoroloji, Ege Denizi ve Marmara Bölgesi’nde bugün sabah saatlerinden pazar gecesine kadar sürecek şiddetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı. İzmir’de kuvvetli sağanak bekleniyor. Fırtına İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir’de etkili olacak. Bozcaada ve Gökçeada’da bugün ve pazar günü feribot seferleri, Bursa’da da deniz otobüslerinin bugün yapılacak 8 seferi iptal edildi.

DERİN KARDA ‘ÇIĞ KURSU’

Milli Savunma Bakanlığı, Kars’ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığında ‘18’inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu’ yapıldığını duyurdu. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “En zorlu şartlarda bile eğitime devam. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan personelin katılımıyla Kars’ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızda ‘18’inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu’ icra edildi” denildi.

Haberin Devamı