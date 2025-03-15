Türkiye'de bunu yapan tek kişi! İspanya'ya gidip üretimini öğrendi, makinesini tasarlayıp ihracata başladı... 'Dünyada üçüncü ülkeyiz'

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Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve elektrik teknisyeni olan Çağdaş Piyancı, bir süre mesleğini yaptıktan sonra tekstil kenti olan Denizli'de tekstil fabrikalarına dokuma makinesi parçası sattı. Piyancı, daha sonra sokak lezzetlerinden biri olan ve kendisinin de yemeyi sevdiği midyenin nasıl üretildiğini merak etti. Midyenin bir file içinde denizde üretildiğini öğrenen Piyancı, filelerin dünyada sadece Yeni Zelanda ve İspanya'da üretildiğini, Türkiye'ye de İspanya'dan ithal edildiğini gördü. Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre yılda 100 bin ton midye tüketildiğini öğrenen Piyancı, İspanya'ya giderek file üretim tesisleri ile midye üreten çiftlikleri gezerek inceledi, filelerden örnekler aldı.

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'ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDUK'

Türkiye'ye dönen Piyancı, 2 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından midye filesini üretmek için makine tasarlayarak, 96 pamuk ipliğini birleştiren makine yapıp, midye üretme filesini yapmayı başardı. Piyancı, tesis kurup, 10 ayrı makinede ürettiği fileleri ihraç etmeye başladı. Türkiye'de pamuk iplikten midye filesi üreten tek kişi olduğunu, tesisin 60 ton file üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Piyancı, "Türkiye İspanya'dan file ithal ederken, şimdi İspanya'ya file ihraç eder hale geldik. Dünyada midye filesi üreten Yeni Zelanda ve İspanya'dan sonra üçüncü ülke olduk" dedi.

'3 YILDIR ÜRETİM YAPIYORUZ'

Türkiye'de midye üreten firmaların file ihtiyaçlarını İspanya'dan karşıladığını belirten Piyancı, "Sokak lezzetlerinden biri olan midyenin nasıl üretildiğini hep merak ederdim. Denize bırakılan filelerin içerisinde üretiliyormuş. Midyelerin yetiştirildiği filelerin ülkemize de Yeni Zelanda ve İspanya'dan geldiğini öğrendim. İspanya'ya gidip, bu işin nasıl yapıldığını öğrenip, örnekler aldım. Denizli'ye dönüp, 2 yıl boyunca araştırma yaptım. Daha sonra makinelerini yaptık ve üretime geçtik. 3 yıldır üretim yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük üreticisiyiz. Dünyada midye filesi üreten üçüncü ülkesiyiz. Üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyoruz. İspanya, İtalya ve Fas'a ihraç ediyoruz. Bu işe başlarken, 'İspanya'ya nasıl file satabiliriz?' diye düşünürken, bugün ihraç etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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