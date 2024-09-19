Türkiye'de bu ameliyat ilk kez yapıldı... Pakistanlı yapışık ikizler, 14 saatlik operasyonla ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler, Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı. Sağlığına kavuşan kız bebekler, ilk yaşlarını yan yana ve ayrı bir şekilde kutlayabilecek.

Pakistanlı Mirha ve Minal, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Yaşadıkları ülkede evlatlarına tedavi imkanı bulamayan ailenin yardım çığlığına Türkiye kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

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Sağlık Bakanlığının yürüttüğü organizasyonla mayıs ayında Ankara'ya getirilerek Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebekler, operasyon için Londra'dan gelen Prof. Dr. Owase Jeelani, Bilkent Şehir Hastanesi pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci; plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah Doç. Dr. Hasan Murat Ergani'nin öncülüğündeki iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı.

İkizlere hayat veren operasyonun sonuncusu 19 Temmuz'da yapıldı. 14 saat süren ve 60 sağlık profesyonelinin yer aldığı bu ameliyatta ikizlerin yapışık olan baş bölgelerinden ayrılması başarıyla sağlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da geçen günlerde minik bebekleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

FULYA ÖZTÜRK: TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BÖYLE BİR AMELİYAT YAPILMAMIŞTI

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Türkiye'de daha önce böyle bir ameliyat yapılmamıştı. Hatta Türkiye'deki vakalar İngiltere'de ameliyat oluyordu. Türk doktorlar bunu da başardı. Dünya tıp camiasının yakından takip ettiği, 2 buçuk milyonda bir görülen kafadan yapışık siyam ikizleri Mirha ve Minal, Türkiye'de cerrahi operasyonla ayrıldı." dedi.

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Fulya Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık alanında atılan devrim niteliğindeki adımlar ve yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazların Türk hekimlerinin ellerine emanet edilmesiyle, "yapılmaz" denilen tedavilerin altından artık bir bir kalkılıyor.

Öyle ki bugünü anlayabilmemiz için 2020 yılına gitmemiz gerekiyor. Antalya'da kafadan yapışık siyam ikizi olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'ye gönderilmiş, ameliyatla birbirinden ayrılmıştı. Çok zor ve çok riskli ameliyat, İngiltere'de doktor Ceylani tarafından yapılmıştı. Derman ve Yiğit, İngiltere'de birbirinden ayrıldıktan sonra tedavileri Türkiye'de devam etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Derman ve Yiğit kardeşleri hiç yalnız bırakmamıştı .Derman ve Yiğit'in ameliyatını yapan Dr. Ceylani, İngiltere'de kendi hastası olan Mirha ve Minal bebekleri Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Türk doktorlarının ve Bilkent Şehir Hastanesi'nin bu ameliyata hazır olduğunu söyledi. İkizler, Türkiye'ye getirildi ve süreç başlamış oldu.İki ameliyatın ardından Mirha ve Minal bebekler birbirinden ameliyatla ayrıldı. Bu büyük operasyona birbirinden değerli cerrahlar, sağlıkçılar katıldı. Ameliyata katılan doktorlar duygularını CNN TÜRK'e döktü. Yaşadıkları gurur ve mutluluk yüzlerinden okunuyordu."

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"BEBEKLERİMİZİN ŞU ANKİ HALLERİNİ GÖRMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Sağlıklarına kavuşan ve şu an 11 aylık olan bebeklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Aziz Ahmet Surel, Prof. Dr. Owase Jeelani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2020'de İngiltere'ye gönderilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in ayrılma ameliyatını gerçekleştirdiğini anımsattı.

Prof. Dr. Owase Jeelani'nin sonrasında ziyaret ettiği Bilkent Şehir Hastanesinin imkanlarının bu tip operasyonlara uygun olduğunu gördüğünü ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini aktaran Surel, "Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Owase Jeelani'ye bu ameliyatları Türkiye'de de yapmasından mutlu olacağını ifade etmişti. İşte bu süreç, 2020'deki davetin de icabeti aslında." dedi.

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Bu yılın ilk aylarından itibaren Pakistanlı ikizlerle ilgili Bilkent Şehir Hastanesi tıbbi ekibi, Prof. Dr. Owase Jeelani ve ekibi ile Cumhurbaşkanlığının devamlı temas halinde olduğunu, bebeklerin tüm tıbbi süreçlerinin hastanede yürütüldüğünü anlatan Surel, "Bu operasyonla ciddi bir bilgi ve tecrübe aktarımı da oluştu. Ülkemizle, hastanemizle, tıbbi ekibimizle gurur duyuyoruz. Tüm ekibe, Prof. Dr. Owase Jeelani ve ekibine tek tek teşekkür ediyoruz. Bebeklerimizin ilk geldiği yapışık durumlarıyla şu anki yüzleri gülen, sağlıklı hallerini görmek kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir mutluluk." diye konuştu.

"İLK YAŞLARINI AYRI OLARAK KUTLAYACAKLAR"

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Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek de operasyonun ciddi bir ekip çalışması olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeklerimiz birleşik yaşadıkları için oturma ve el hareketlerinde birtakım problemleri vardı. Ameliyat sonrası nörologlarımız, fizik tedavi uzmanlarımız, nörogelişimsel uzmanlarımız tarafından bu sıkıntılar çözüldü. Bebeklerimiz şu an çok iyi, ellerini, kollarını kullanmaya, baş kontrolünü sağlamaya başladılar. 10 gün sonra yaş günleri var, ilk yaş günlerini ayrı olarak kutlayacaklar."

ÖNCE "BALONLA DOKU GENİŞLETME" YAPILDI

Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, operasyondan önce çok detaylı tıbbi planlama yapıldığını, sürecin kendileri için de heyecan ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bebeklerde ayrılma işlemi sonrası doku eksikliği olmaması için önce "balonla doku genişletme" ameliyatı gerçekleştirildiğini anlatan Ergani, "İlk seansta kafalarına balon gibi zamanla şişirilen, dokuya zarar vermeyen ve dokunun genişlemesini sağlayan bir materyal yerleştirdik. Onları haftada bir şişirerek, dokunun artmasını sağladık. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreçti." diye konuştu.

"BÜTÜN SAĞLIK EKİBİ BİRBİRİMİZE BAKTIK, UNUTULMAZ BİR ANDI"

Ergani, ardından beyin cerrahi ekibiyle ayrılmanın yapılacağı ikinci ameliyatın hazırlıklarının yürütüldüğünü söyleyerek, "Bebekleri ayırdığımızda beyinleri açık olacağı için beyni örtecek doku çok önemliydi. Herhangi bir sıkıntıda çocuklara zarar gelme ihtimali vardı ve bu nedenle çok detaylı planlandı. 19 Temmuz'daki ameliyatta çocukları ayırdığımızda dokuları paylaştıracak şekilde planlama yaptık." açıklamasında bulundu.

Ameliyat sonrası dolaşım problemi olmaması için bebeklerin dokuların üzerine yatmaması gerektiğini, bu nedenle ilk günler bebeklerin başında nöbetçi durduklarını dile getiren Ergani, "Bebeklerimizin şu an sağlıklı olduğunu görmek inanılmaz bir mutluluk. Başarıyla ayrıldıkları anda hekimlerimiz, bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, o anda alkış koptu. Hayatta unutamayacağım anlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

14 SAATLİK AMELİYAT SÜRECİ

Pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci de ayrılma operasyonuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Tüm planlama ve ön işlemlerin ardından en uzun olacak kısım, çocukların birbirinden ayrılacağı ameliyat günü geldi. Sabah 06.00'da bütün ekip hazırdı. 09.30'a kadar bebeklerin anesteziye konforlu şekilde hazırlanması sağlandı. Sonrasında 14 saatlik ameliyat süreci başladı, yavaş, ılımlı bir cerrahi planlandı. Çocukların beyin dokularının birbirinden ayrı olması gibi bir şansımız vardı. Çok iyi bir tempoyla, süreçle bebeklerin ayrılması sağlandı."

"BAŞLANGIÇTA AYRI OLMAYA ALIŞAMADILAR, BİR SÜRE BİRLİKTE YATIRDIK"

Bebeklerin sol taraftan yapışık olmaları nedeniyle bu bölgeyi kullanamadığına işaret eden Demirci, ameliyat sonrası 6 haftalık bir fizik tedavi sürecinin yürütüldüğünü söyledi.

Doç. Dr. Demirci, şöyle devam etti:

"Bebeklerimiz başlarda ameliyat sonrası o ayrılmaya alışamadı. Birbirlerinden ayrı kaldıklarında huzurlu değillerdi, onun için ilk zamanlar yoğun bakımda bile aynı odaya koyduk, serviste de bir süre aynı yatakta yatırmak zorunda kaldık. Çünkü o teması istiyorlardı. Sonrasında ayrı olmaya alıştılar, sağlık durumları gayet iyi. 2-3 haftaya taburcu etmeyi planlıyoruz. Üç ay sonra kontrolleri olacak, bir süre bu kontrollerle beyin doku gelişimi, kemik gelişimlerine bakılacak. Her şeyin yolunda olacağını umuyoruz."

"HEPİMİZ ALKIŞLAMAYA BAŞLADIK, BİR YANDAN DA AĞLIYORDUK"

Çocuk Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Sorumlusu Uzman Dr. Sibel Saydam da bebeklerin ameliyat öncesindeki tomografi, MR gibi tetkikleri için de üç defa genel anestezi alması gerektiğine, bu uygulamanın oldukça zor olduğuna dikkati çekti.

Saydam, "Ameliyatta 11 kişilik bir anestezi ekibiydik, iki bebeği paylaştık. 14 saatlik ameliyat sürecinde herhangi bir komplikasyon süreci ihtimaline karşı gergindik. Ameliyat sırasında 'Ayrılma işlemi tamamlandı' denildiği an, unutulmaz bir andı. Hepimiz alkışlamaya başladık, bir yandan da ağlıyorduk. Ayrılan bebeklerimizin ameliyatları sonrasında iki ayrı odada devam etti, sonra sırayla yoğun bakıma bıraktık. Anlatılmaz bir duygu." şeklinde konuştu.

Pediatrik Beyin Cerrahi sorumlu hemşiresi Makbule Yiğit ise bebekler ve ailesine tüm anlarda destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını, emme refleksleri bulunmayan bebeklerin bu yetiyi kazanmaları, fizik tedavi uygulamaları noktasında hemşirelerin her an aileyle olduğunu dile getirdi.

"YAVRULARIMI AYRI GÖRDÜĞÜM O AN İNANILMAZDI"

Çok zor zamanlar geçirdiklerini, evlatları için hep dua ettiklerini aktaran ikizlerin babası Rehan Ali, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Bebeklerimiz Eylül 2023'te yapışık olarak doğdu. Pakistan'da bize tedavilerinin yapılamayacağı söylendi, bunun üzerine Londra'da Dr. Owase Jeelani ile irtibata geçtik, bebeklerimizin resimlerini, tıbbi raporlarını ilettik. Bunları inceledi ve ayırma operasyonunun mümkün olduğunu söyledi. Fakat ameliyatı İngiltere'de yaptırabilecek maddi güce sahip değildik. Dr. Owase Jeelani, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibata geçti, durumumuzu anlattı. Bu sayede gerekli ayarlamalar yapıldı ve daha sonra buraya getirildik."

Çok mutlu ve emeği geçen herkese şükran borçlu olduklarını vurgulayan baba, "Yavrularımı ayrı gördüğüm an çok mutlu oldum, inanılmazdı. Şimdi ilk yaşlarına sağlıkla girecekler, çok mutluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese, Sağlık Bakanlığına, Bilkent Şehir Hastanesine, tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tanışmayı çok istiyoruz, ona teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Anne Nazia Parveen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm hekimlere ve sağlık personeline teşekkürlerini ileterek, "Çok mutluyum, bebeklerim artık sağlıklı, iyi durumdalar." dedi.