HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'de böyle bir isme sahip tek ilçe... Atatürk'ün ilk adımını burası tetikledi

Güncelleme Tarihi:

#İlçe#19 Mayıs#Samsun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 13:18

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi, adının yazılışında sayı bulunan tek ilçe olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Önceki adı 'Engiz' olan ilçe, 1987 yılında 103 ilçenin kurulmasına ilişkin kanunla ‘19 Mayıs’ ismini aldı.