Türkiye'de böyle bir isme sahip tek ilçe... Atatürk'ün ilk adımını burası tetikledi

‘ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A GELMESİNİ TETİKLEYEN İLÇE’
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gelmesini tetikleyen süreci başlatan yer olduğunu söyleyen Çağlayan, “Buradaki olaylar üzerine İngilizlerin kendilerine Samsun Amasya metropoliti Germanos’un gönderdiği raporlar, İngiliz temsilcilerine verilen bilgiler doğrultusunda Samsun ve çevresindeki gayrimüslim ahalinin, müslüman çetelerce katledildiği yalan ihbarları üzerine buraya bir Osmanlı hükümetine nota vererek tedbir alınması, alınmazsa İngilizlerin burayı işgal edeceği tehdidinde bulunuyor. Bu tehdit üzerine Atatürk’ün 9’uncu Ordu Müfettişliği’nin başına getirilip, Samsun’a çıkması sağlanıyor. Demek istediğim şu; birincisi olayların burada başlaması, ikincisi Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi başlatması için Samsun’a gelmesini tetiklemesinden dolayı. Engiz ilçemiz ve burada yaşayan kahraman insanlarımız, 19 Mayıs ismini hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.