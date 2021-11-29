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Türkiye’de bir ilk! Mihra bebek zamanla yarışı kazandı

#Mihra Bebek#Koronavirüs#Nida Pelit
Türkiye’de bir ilk Mihra bebek zamanla yarışı kazandı

Hamileyken koronavirüs yüzünden entübe edilen Nida Pelit ölümle burun buruna geldiğinde zamanla yarış yaşandı. Yarım saat içinde Kartal Koşuyolu Hastanesi’nden ekipler Gebze’ye giderek anneye yapay kalp akciğer cihazı ECMO taktı. Bu cihaza bağlıyken sezaryene alınan anne ve Mihra bebek Türkiye’de bir ilk, dünyada ise sayılı birkaç vakadan biri oldu.

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Hamileliğinin 31’inci haftasında koronavirüse yakalanan ve Kocaeli Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılan Nida Pelit'in (27) durumu hızla ağırlaştı. Solunum cihazına bağlanan, akciğerleri iflas noktasına gelen ve normal tedavilere yanıt vermeyen genç kadın için son bir umut olarak Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO (yapay kalp-akciğer cihazı) ekibiyle irtibata geçildi. Yarım saat içinde Gebze'ye giden Koşuyolu ECMO ekipleri, dakikalarla yarışarak hastayı hemen cihaza bağlayıp Kartal'daki hastaneye nakletti. Bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı ve Türk doktorlar bir mucizeyi başararak, Türkiye'de ilk kez bir COVID hastasına ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu gerçekleştirdi.

Mucize bebek Mihra, prematüre doğduğu için birkaç gün yeni doğan yoğun bakım servisinde izlendikten sonra normal servise alındı. Dünya Prematüre Günü’nü de gözlem altında tutulduğu hastanede, babasının kucağında geçirdi. Anne ise toplamda 40 gün süren ECMO tedavisinden zaferle çıktı ve geçen hafta cihazdan ayrılarak normal servise alındı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek, Türkiye'de ilk, dünyada da birkaç vakadan biri oldu.

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TEK DOZ AŞILIYDI

2 yaşında bir oğulları daha olduğunu anlatan baba Anıl Pelit, ailede herkesin aşılı olduğunu, eşinin de kadın doğum uzmanının takibinde, zamanında ilk doz aşısını yaptırdığını anlattı: “Ama ilk doz aşısından 11 gün sonra COVID'e yakalandı. 5 gün içinde yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Doktor, 'Eşinin sadece 2 saati var, ECMO ekipleri bu süre içinde gelemezse eşinizi ve çocuğunuzu kaybedebiliriz' dedi. Koşuyolu ECMO ekibi Gebze'deki hastane ile görüştü ve çok hızlı geldiler. Ben anne babayı arayana kadar, onlar hastanedeydi. Bebek iyi, herhangi bir problemi yok. Koşuyolu Hastanesi'ndeki doktorlarımızın sayesinde, eşim ve çocuğuma kavuştum. Sözlerle anlatamayacağım kadar minnettarım hepsine.”

Türkiye’de bir ilk Mihra bebek zamanla yarışı kazandı


DAKİKALARLA YARIŞTIK

Nida Pelit’in durumunda dakikalarla yarışır halde olduklarını söyleyen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibinden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Mert Özgür, “Ülkemizde maalesef gebelerde aşılanma oranı düşük. Gebe hastalarımızda da hastalık ağırlaşabiliyor ve ölümcül boyutlara ulaşabiliyor. Bu hasta bize danışıldığı zaman ise açıkçası hem anne, hem de bebeğin hayatı dakikalarla sınırlıydı. Bu cihazın görevi, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ileri akciğer harabiyeti gelişen hastalarda, akciğeri bir nevi by-pass etmek ve o görevi bu cihaza bırakmak. Gebeliği o anda sonlandırsak bebeği kaybederdik, akciğer gelişimini tamamlamamıştı. Anne de o halde bir ameliyatı kaldırabilecek durumda değildi. O nedenle hızlıca karar alarak hastayı ECMO’ya bağladık ve hastanemize getirdik.

DÜNYAYLA PAYLAŞACAĞIZ

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Türkiye’de ilk kez bu cihaz altında doğumu gerçekleştirdik. Bebek kısa bir yoğun bakım sürecinden sonra, hayati fonksiyonları ve genel durumunun iyi olması nedeniyle servis takibine alındı. Anne ise bu süreçten sonra yaklaşık 30 gün daha ECMO tedavisini almaya devam etti. Akciğerleri zamanla toparladı ve bir hafta önce anneyi de cihazdan ayırdık. Birkaç gün içinde de servise alacağız. Dünyada da daha önce COVID geçiren gebe hastalarda (doğum sonlandırılmadan) ECMO tedavisi uygulanması, birkaç vakayla sınırlı. Yani Türkiye’de ilk vaka olduğu için, dünyada da birkaç vakadan biri olduğu için tıp dünyası ile paylaşacağız.”

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#Mihra Bebek#Koronavirüs#Nida Pelit

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