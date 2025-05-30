Türkiye'de bir ilk! Cezaevlerinde organik tarım eğitimi verilecek

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'Cezaevlerinde Sürdürülebilir ve Organik Sosyal Tarım Uygulamalarının İyileştirilmesi' başlıklı Erasmus+ projesi, Almanya'dan PETRARCA koordinatörlüğünde; Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi, İtalya'dan European Grants International Academy Srl ve ITCG Ferruccio Niccolini ile Portekiz'den EMAC - EmpresaMunicipal de Ambiente de Cascais'in ortaklığında yürütülüyor.

AMAÇ ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Projenin Türkiye uygulayıcısı olan Akdeniz Üniversitesi, çalışmaları Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu iş birliğinde sürdürüyor. Proje kapsamında Elmalı, Döşemealtı ve Manavgat cezaevlerinde eğitici eğitimleri sonrası mahkumlara organik tarım eğitimi verilecek. Bu sayede çevre dostu üretim teşvik edilirken, mahkûmların sosyal haya ta adaptasyonu da desteklenecek.

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ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük'ün Türkiye yürütücüsü olduğu proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde uluslararası çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Almanya, İtalya ve Portekiz'den proje ortakları ile ceza infaz kurumları ve iş yurtları yetkilileri katıldı. Katılımcılar, Elmalı ve Döşemealtı açık cezaevlerini ziyaret ederek mevcut uygulamalar hakkında bilgi aldı. Projede Akdeniz Üniversitesi'nden Elmalı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programı Öğr. Gör. Dr. Recep Balkıç ve Kumluca Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programı Öğr. Gör. Dr. Lokman Altınkaya da araştırmacı olarak yer aldı.

YURT DIŞINDA UYGULAMA BAŞARILI OLDU

Projenin Türkiye yürütücüsü Prof. Dr. Hamide Gübbük, “Türkiye'de cezaevlerinde iş kolu olarak tarımda açık ve örtü altında meyve ve sebze yetiştiriciliği, sera teknolojileri, fide ve fidan yetiştiriciliği, fırıncılık, pastacılık, fotoğrafçılık ve ayrıca demir, kaynak, oto tamiri çok sayıda atölyelerin olması, yurt dışından gelen proje ortaklarımızın çok dikkatini çekti. Proje ortaklarımız bu durumun, meslek edindirme yanında, mahkumların davranışları üzerine de olumlu yansımalarının olabileceğine dikkat çektiler. Ayrıca eğitmenlerle yapılan görüşmelerden de olumlu geri bildirim aldılar" dedi.

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TOPRAKSIZ EKİM

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hamide Gübbük, “Çalıştay neticesinde cezaevlerinde sertifikalı organik tarım üretimin artırılması, toprak yapısının iyileştirilmesi için atıkların malç olarak kullanımının ön plana çıkarılması ve regeneratif tarım (sıfır toprak işlemeli ekim, pestisit ve sentetik gübrenin hiç veya sınırlı kullanımı, vb) uygulamaları ile doğaya karşı değil, doğayla birlikte çalışmayı hedefler tarımsal faaliyetleri artırmalıyız" şeklinde konuştu.