Türkiye’de bir ilk... Bu lise uzayı öğretecek

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Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, savunma sanayisinin önemine dikkat çekerek, Bayraktar ailesinin bu konudaki çabalarını hatırlattı ve 2021 yılında hayatını kaybeden, Baykar’ın kurucusu mühendis Özdemir Bayraktar’ı anarak şöyle devam etti:

ÖZDEMİR BAYRAKTAR ADI VERİLDİ

“Uzay ve havacılık alanında ilk yerli ve milli imalatı yapmak için çok zorluklar altında çalışan ve o evlatları yetiştiren Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi rahmetle, minnetle anarken ismini de okulumuza veriyoruz. Artık bu okulun ismi Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. Biz ne kadar vefalı olursak o isimler yaşayacak ve bu ülke istikametinden dönmeden yoluna devam edecek. Türkiye savunma sanayisi alanında iki şeyi aynı anda yaptı. Birincisi üretim kapasitesini artırdı, ikincisi üretim kapasitesini artırırken yerli ve milli katkı oranını artırdı.”

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3 BÖLÜME 60 ÖĞRENCİ ALINACAK

- Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknoloji Lisesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 60 öğrencisiyle eğitime başlayacak. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak olan okul Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunuyor.

Anadolu ve fen lisesi programının uygulanacağı lisede havacılık ve uzay teknolojisi alanında tasarım ve imalat, havacılık ve uzay elektronik sistemleri, uzay aracı itki sistemleri dalı olmak üzere 3 bölüm yer alıyor. Okulun her bölüm için 20 kişilik kontenjanı bulunuyor. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alana kurulan okul 3 ana binadan oluşuyor. Öte yandan lisede 32 derslik, 6 laboratuvar, 2 resim ve müzik atölyesi ile konferans salonu var. Okulun 200 yatak kapasitesine sahip pansiyonu ise 64 kız öğrenci ve 136 erkek öğrencinin konaklamasına uygun olarak tasarlandı.

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