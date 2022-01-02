Türkiye’de bir ilk

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Ayla ve Ali Duran çifti evlilik öncesi tarama testlerini yaptırdıktan sonra ikisine de Akdeniz anemisi taşıyıcısı oldukları söylendi. Evlilik telaşı ile bu uyarıyı unutan çift bir kız bebek sahibi oldu. Doğduktan kısa bir süre sonra şikâyetleri başlayan Ayten bebeğe Akdeniz anemisi teşhisi konuldu. Anne Ayla Duran, “Çok vicdan azabı çektim” derken Ayten bebek ise Türkiye’de bir ilki yaşadı. Kızı için yüzde yüz uyumlu bir verici olan baba Ali Duran, nakile çok kısa bir süre kala koronavirüse yakalanınca doktorların girişimiyle Türkiye’de Akdeniz anemisinde ilk defa haploidentik denilen yarı uyumlu vericiden nakil gerçekleştirildi.

İLK SONUÇLAR OLUMLU

Haploidentik yani yarı uyumlu nakil hakkında bilgi veren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, süreci şöyle anlattı: “Kızının hastane sürecinde baba Ali Duran, COVID-19’a yakalandı. Ancak nakil için Ayten’e kemoterapi vermeye başlamıştık ve nakli gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’na acil kodu ile bir yazı gönderdik. Yetkililer de bize hızlıca geri dönüş yaptı ve yarı uyumlu bir verici olan anneden nakil yapmamıza izin verdi. İlk ay sonuçlarına göre ilik vücuda yüzde 100 uyum sağlamış görünüyor. 6 ay sonrasında da aynı sonucu görürsek Ayten’in artık hayatı boyunca Akdeniz anemisi ile ilgili bir sorunu kalmamış olacak.

‘TESTLER CİDDİYE ALINMALI’

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Aileler evlilik öncesi tarama testlerini ciddiye almalılar. Taşıyıcı olan bir çift bebek sahibi olmak istediklerinde tüp bebek masrafları SGK tarafından karşılanıyor. Ayrıca bu tür nakil durumlarında insanlar çalışmaya devam ediyorlar. Ancak baba belki işe gitmeseydi ve izole olabilseydi koronavirüse yakalanmayacaktı. Bu nedenle bence raporlu olmaları gerekiyor.”

Anne Ayla Duran ise “Nakil öncesi çok endişeliydim ama doktorumuz bizi çok rahatlattı. 6 aylık süreci atlattıktan sonra daha rahat olacağım” dedi.