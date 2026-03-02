×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

"Türkiye'de ABD üssü vuruldu" iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#ABD Üssü Saldırısı#Dezenformasyon#Sosyal Medya Yalanları
Türkiyede ABD üssü vuruldu iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 12:31

Sosyal medyada yer alan "Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Haberin Devamı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' yönündeki iddialar gerçek değildir" denildi.

"AÇIK BİR DEZENFORMASYON GİRİŞİMİ"

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması:

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Gözden Kaçmasınİranın gölge lideri Ali Laricani: Hamaneyin B planı, en çok güvendiği isimİran'ın 'gölge lideri' Ali Laricani: Hamaney'in B planı, en çok güvendiği isimHaberi görüntüle

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.

Haberin Devamı

Türkiyede ABD üssü vuruldu iddiasına yalanlama

Gözden KaçmasınOrta Doğuda kabus senaryosu: Körfez ülkeleri, İrana karşı savaşa girebilirOrta Doğu'da kabus senaryosu: Körfez ülkeleri, İran'a karşı savaşa girebilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Üssü Saldırısı#Dezenformasyon#Sosyal Medya Yalanları

BAKMADAN GEÇME!