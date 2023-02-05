Türkiye'de 68 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele

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Yurt genelindeki 68 bin 700 kilometrelik yol ağında yürütülen karla mücadele çalışmaları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nden izleniyor. Ülke genelinde 450 karla mücadele merkezi aracılığıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında güzergah analizi, açılan ve kapanan yollar ile anlık trafik, merkezdeki monitörlerden takip edilebiliyor. Kritik noktalardaki sabit kameralar ve karla mücadele araçlarındaki kameralar ile kaydedilen görüntüler de merkeze aktarılıyor. Tüm güzergahlardaki karla mücadele çalışmaları, 11 bin 490 makine ve ekipman ile 13 bin 52 personel tarafından yürütülüyor. Kritik kesimlerde konuşlandırılan 1280 karla mücadele aracıyla da olumsuz durumlarda ulaşımın aksamaması için anında müdahale ediliyor.

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'KOORDİNELİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ'

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarının sistem üzerinden takip edildiğini belirterek, "Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezimizden kara yollarını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Trafik akışını ve trafik yoğunluğunu da buradan takip ederek sürücülerimizi alternatif yollara yönlendirmeye çalışıyoruz. Kış şartlarında, Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'mizin önemi biraz daha artıyor. Çünkü kardan dolayı ulaşımda aksamalar daha mümkün hale geliyor ve vatandaşlarımızın kış aylarında bekleme tahammülleri azalıyor. Buradaki merkezimizden kara yollarımızı yöneterek, mağduriyetleri oluşmamasını temin etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte 7/24 buradayız" dedi.

Genel Müdürlüğe bağlı ekiplerin aktif olarak kara yollarına konuşlandığını ifade eden Uraloğlu, "Bizler buradaki merkezimizden, sahadaki arkadaşlarımız da görev alanlarından koordineli bir şekilde karla mücadelemizi yürütüyoruz. Kar ve buz mücadelesinde kullanılmak üzere 610 bin ton tuz, 410 bin metreküp tuza karıştırdığımız agrega ve 17-18 bin ton civarında sıvı çözelti temin ettik" diye konuştu.

'ARAÇLAR YÜZDE 42 ORANINDA YENİLENDİ'

Kış aylarında en riskli dönemlerin tipinin yaşandığı dönemler olduğunu vurgulayan Uraloğlu, tipinin yaşandığı bölgelerde esinti ile birlikte yolların sürekli olarak karla kaplandığını ve bu gibi durumlarda müdahale etmekte zorluklar yaşandığını belirterek, kara yollarında tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 851 kilometre Kar siperi yapıldığını aktardı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 2022 yılında yapılan alımlarla birlikte toplam araç ve ekipman sayısının bir önceki yıla göre 278 adet artarak 13 bin 734'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, 2016 yılından itibaren yapılan geniş kapsamlı yenileme çalışmalarıyla, 2002 yılında 18,1 olan makine parkı ortalama yaşının, yapılan alımlar ile 10,5’e ve aynı zamanda 21 yaş ve üstü makinelerin oranın da yüzde 57'den yüzde 19,5'e düşürülerek, makine parkının yüzde 42 oranında yenilendiğini söyledi.

Uraloğlu ayrıca, sürücülere; yola çıkmadan seyahat edecekleri güzergahtaki hava durumuna bakmalarını, olumsuz bir durumda alternatif güzergahları tercih etmelerini ve mutlaka kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti. (DHA)