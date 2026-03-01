Türkiye’de 5 milyon kişi ‘nadir hasta’

Haberin Devamı

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Emel Cabı Ünal, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ünal, nadir hastalıkların toplumda her 2 bin kişiden 1’ini etkileyen hastalıklar olarak tanımlandığını hatırlatarak, “Nadir hastalıklar, tanı ve tedavi süreçlerinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal sorundur. Bugün bilinen 6 bin ila 8 bin arasında farklı nadir hastalık vardır ve bu sayı giderek artmaktadır. Dünya genelinde ise 300 ila 400 milyon kişinin nadir bir hastalıkla yaşadığı tahmin edilmektedir” dedi.

YÜZDE 80’İ GENETİK KÖKENLİ

Nadir hastalıkların temelinde yüzde 80 genetik kökenin yattığını söyleyen Prof. Dr. Ünal, şunları anlattı: “Özellikle bizim ülkemiz gibi akraba evliliği oranının görece yüksek olduğu ülkelerde genetik geçişli hastalıkların görülme olasılığı artmaktadır. Türkiye’de her 5 çiftten 1’inin akraba evliliği yaptığı bildirilmektedir. Bu durum, genetik hastalıkların birikimine zemin hazırlayabilmektedir. Hastaların yarısından fazlası çocukluk çağında tanı alabilse de hastalığa özgü belirti ve bulguların net olmadığı durumlarda tanı gecikmeleri yaşanabiliyor. Oysa farkındalık arttıkça erken tanıya gidebilmek, farklı disiplinlerin iş birliğiyle değerlendirme yapabilmesi, gerekli genetik taramaları planlamak ve hastaya daha hızlı tanı koymak mümkün hale geliyor. Nadir hastalıkların büyük çoğunluğunun kesin bir tedavisi olmasa da hastaların yaşam kalitelerini artırmak için destekleyici bakım ve tedaviler büyük önem taşıyor. Hastalığa göre özel diyetler, protez ve yardımcı cihazlar, fizyoterapi, psikososyal destek, psikoterapi, özel eğitim programları ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri bunların arasında yer alabilir. Türkiye’de nadir hastalıklarla yaşayan kişi sayısının yaklaşık 2.9 ila 4.8 milyon aralığında olabileceği tahmin ediliyor.”

GALATA KULESİ’NDE FARKINDALIK IŞIĞI

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında, Türk Nöroloji Derneği’nin girişimiyle aydınlatıldı. Etkinlikte nadir hastalıklar konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.



