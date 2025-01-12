Türkiye’de 497 kuş türü yaşıyor

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DÜNYADA kuş gözlemcilerinin bilgi ve tecrübelerini bir araya toplayan eBird veri tabanına göre, dünyada toplam 10 bin 957 kuş türü yaşıyor. Dünya genelinde 1 milyon 70 bin civarındaki kuş gözlemcisi tarafından 103 milyonu aşkın gözlem faaliyeti ile 1 milyarın üzerinde kuş gözlem kaydı oluşturuldu.

Küresel çapta bir topluluk haline gelen eBird kayıtlarına göre, Türkiye genelinde 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 497 türe ait 156 bini aşkın gözlem kaydı gerçekleştirildi. eBird kayıtlarına göre, Türkiye’de 2023 yılı sonu itibarıyla 495 tür kaydı bulunurken, 2024 yılında 2 yeni kuş türü kaydı daha oluştu.

2024’ÜN İKİ YENİ TÜRÜ

İlk görüntülemede 27 Nisan 2024’de Andre Yarborough tarafından İstanbul Harem Otogarı’nda kara sümsük (Sula leucogaster) fotoğraflandı. Türkiye’nin yeni kuş türleri listesine 2024 yılında ilk kaydı yapılan diğer tür ise 5 Temmuz 2024 günü Selim Toprak tarafından Gaziantep’e bağlı İslahiye’deki Tilmen Höyük’te görüntülenen yeşil sırtlı balıkçıl (Butorides striata) oldu. 497 tür içinde Türkiye’de en çok tür görülen il, 385 ile Hatay oldu. Hatay’ı 380 türle Mersin, 366 türle İstanbul, 363 türle Adana, 359 türle Samsun, 354 türle Antalya, 342’şer türle Ankara ve Bursa, 339’ar türle Muğla ve Rize takip etti.

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HASSAS TÜRLERE KORUMA

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu kurucularından kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun, başta ulu doğan ve bıyıklı doğan olmak üzere yırtıcı kuş türlerinin yakalanıp özellikle Arap ülkelerine satışını engellemek için gözlem kayıtlarında bölgelerin gizli tutulmaya başlandığını açıkladı.