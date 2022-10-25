Büyük heyecan başladı! Güneş tutulması 3 saat sürecek... Nerelerden görülecek?

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En önemli gök olaylarından kabul edilen ve uzun süredir beklenen parçalı güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Dünyanın birçok yerinden görülebilecek olan yılın ikinci güneş tutulması Türkiye’de ise parçalı şekilde izlenebiliyor.

Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak olan tutulmada, Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

Astrofizikçi Doç. Dr. Topal, güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan isli cam, güneş gözlüğü, röntgen filmi veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyardı. Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması gerektiğinin altını çizen Topal, filtrelerin göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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TUTULMA NERELERDEN GÖRÜLEBİLECEK?

Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal gibi görünecek.

Tutulma; Afrika, Asya, Avrupa ve İngiltere Guernsey’de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasın kuzey kutbu ve Rusya olacak. Buna göre merkezi tutulma noktası güneşin yüzde 82’sinin tutulacağı kuzey kutbunun üzerinden geçecek. Rusya’dan güneş yüzde 80’e kadar tutulacak. Bu oran Çin’de yüzde 70, Norveç yüzde 63, Finlandiya’da yüzde 62’ye düşüyor. Güneş tutulması Türkiye’den de görülebilecek.

“GÖRECEĞİMİZ OLAY PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASIDIR”

Van YYÜ Fizik Bölümünde görev yapan Astrofizikçi ve Popüler Bilim Yazarı Doç. Dr. Selçuk Topal, güneş tutulmalarının astronomik fenomenler olduğunu ve milyarlarca yıldır olan bir olay olduğunu belirtti. Ayın dünyayla güneş arasına girmesi ve güneşten gelen ışığın bloke etmesiyle güneş tutulmasının yaşandığını ifade eden Dr. Topal, “Bugün saat 13.00 sıralarında göreceğimiz olay parçalı güneş tutulmasıdır. Yani ay tam olarak güneşi kapatmayacaktır. Ülkemizin en batısından en doğusuna doğru güneşin daha fazla kapandığı görülecektir. Ülkemizde tutulmanın tam olarak görüleceği yerlerde yüzde 50 civarında kapanacaktır. Ülkemizde saat 13.00’te ayın güneşi kapatmaya başladığını ve saat 14.15 civarında ise maksimum düzeyde kapattığını göreceğiz. Saat 15.30 sıralarında ise ayın güneş doğrultusunda ayrıldığını göreceğiz” dedi.

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“GÜNEŞ TUTULMASINI İZLERKEN DİKKAT EDİLMELİDİR”

Ülkenin her yerinden gözlemlenecek olan parçalı güneş tutulmasının özel filtreler olmadan izlenilmemesi gerektiği konusunda uyaran Topal, “Çıplak gözle uzun süre güneşe bakılmamalıdır. İsli cam, güneş gözlüğü, röntgen filmi gibi yöntemler sağlıklı değil. Morötesi ışınım filtresi olan gözlük veya filtrelerle bakmak gerekiyor. Teleskop kullanılıyorsa filtre takılmalıdır. Vatandaşlar bulundukları şehirde gözleyecek bir ekipmanları yoksa astronomi kulüpleri ve gözlem evlerinin etkinliklerine katılabilir. Böylelikle güneş tutulmasına şahit olabilirler” diye konuştu.

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“TAM GÜNEŞ TUTULMASI 2060 YILINDA İZLENEBİLECEK”

Sosyal medyada güneş veya ay tutulmasının insan hayatını etkilediği yönündeki paylaşımlara inanılmaması gerektiğinin altını çizen Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu izlenmesi güzel bir olay. Ancak insana bir etkisi yok. Bir yıl içerisinde 2 veya 5 güneş tutulması olur. Bunlar her zaman Türkiye’de gözlemlenmez. Türkiye’de tam güneş tutuşması 2006 yılında gözlemlenmişti. Bundan sonraki tam güneş tutulması şu an bulunduğumuz Van ilinde 2060 yılında izlenebilecek.”