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Türkiye'de 15 gündür yürüyen Afganistan uyruklu kişi, yolda hayatını kaybetti

#Kastamonu#Kaçak Göçmen#Afganistan
Türkiyede 15 gündür yürüyen Afganistan uyruklu kişi, yolda hayatını kaybetti

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren ve 15 gündür yürüdükleri öğrenilen Afganistan uyruklu bir kişi öldü. Ölen yabancı uyruklu şahıs ile birlikte yürüyen 1 kişi de gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Afganistan’dan yola çıkarak Avrupa’ya geçme hayalleri kuran ve Türkiye’ye de yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu Ali Muhammed ve Murat Muhammed, 15 gün boyunca yürüyerek Kastamonu’nun merkez Ahmetbey köyüne kadar ulaştı.

Kastamonu’ya ulaştıklarında aç, yorgun, halsiz ve bitkin düşen Murat Muhammed, bilinmeyen bir sebeple yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Murat Muhammed’in yanında bulunan ve birlikte yola çıktıkları düşünülen Ali Muhammed ise gözaltına alındı. İlk olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Ali Muhammed, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sağlık raporu alınarak adliyeye sevk edildi.

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Murat Muhammed’in cenazesi ise aynı hastanede morga kaldırıldı. Yapılan otopside Murat Muhammed’in kafatasında çatlak olduğunun belirlendiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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#Kastamonu#Kaçak Göçmen#Afganistan

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