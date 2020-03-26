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ANKARA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Türkiye'de 15 bin kişi karantinada

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Türkiye'de 15 bin kişi karantinada
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar yurtdışından gelen toplam 15 bin 135 kişi karantinaya alındı. Bu kişiler içinde, büyükelçi dahil yurtdışında eğitim gören kaymakamlar ve kaymakam adayları da var” dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu dün 24 TV’de soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

(Sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği) Bu konuyla ilgili atacağımız adımlar da var. Vatandaşlarımız eğer Sayın Bakanımızın (Sağlık Bakanı) söylediği gibi kendi olağanüstü halini ilan eder, kendi sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik, bunu bugün itibarıyla söylüyorum, belki de gerek olmayabilir.

Şu ana kadar yurtdışından gelen toplam 15 bin 135 kişi karantinaya alındı. Bu kişiler umreden gelenler, yurtdışından gelen Türk vatandaşları, öğrenciler ve bazı yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşuyor. Bu kişiler içinde büyükelçi dahil yurtdışında eğitim gören kaymakamlar ve kaymakam adayları da var.

65 YAŞ ÜSTÜ

65 yaş kararı aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimatlarıyla gerçekleşmiş, yine Sağlık Bakanlığımız’la, Bilim Kurulu’yla yapılan değerlendirmeler sonucu oluşmuş bir karardır. 65 yaş üstü vatandaşlar hastalığı yayan değil, risk grubunda bulunan kesim. Meseleyi tahrik etmek, istismar etmek isteyenler var. İki tür yaygınlık söz konusu. Birisi işte umreden, yurdışında yayıldı bunlar.

410 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda son bir hafta içerisinde sosyal medyada 1748 hesap tespit ettik. Bunların yüzde 65’i FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C bağlantılı. 410 kişi yakalandı.

211 BİN İŞYERİ KAPANDI

Tedbirler kapsamında 211 bin 326 işyeri kapatıldı şu ana kadar.

TRAFİK AZALDI

Şehirlerarası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüş söz konusu. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehiri baz aldık. Burada da ortalama yüzde 65 oranında bir şehiriçi trafik yoğunluğunda düşme söz konusu oldu. ”

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