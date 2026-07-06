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Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklamalar! "İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz"

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#Trump#Iran#NATO
Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklamalar İranla ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 19:09

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye'de başlayacak NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını belirten Trump, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız" dedi. Trump, İran ile anlaşma konusunda ise "Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran müzakereleri hakkındaki sorularını yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatıyla ilgili soruya Trump, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." yanıtını verdi.

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Trump, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor." diyerek, iki ülke arasındaki savaşı durdurmayı başaracağı umudunu dile getirdi.

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ABD Başkanı, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu savaşın artık sona ermesini istediğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisine değinen Trump, "Kim dronların bu kadar büyük bir faktör haline geleceğini düşünürdü ki? Onlar, öldürme makineleri. Bu inanılmaz. Bir ağacın ardına saklanıyorsun ve o gelip seni buluyor. Ve ben görmek istemediğim sahneler gördüm ve sizin de bunları görmenizi istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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"İRAN, YA BİR ANLAŞMA İMZALAYACAK YA DA GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden barış görüşmelerine dikkati çekerek, İran'la görüşmelerin "iyi gittiğini" ancak medyanın bu konuya "hak ettiği" ilgiyi göstermediğini söyledi.

Amerikan ordusunun gücünden bahseden Trump, bu gücü İran'a karşı "çok haklı gerekçelerle" kullandıklarını ileri sürerken, "Çünkü İran, asla nükleer silaha sahip olamaz. Buna asla izin verilemez." dedi.

Trump, İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmaları konusunda Tahran'dan "tavizler elde ettiklerini" ve ellerindeki zenginleştirilmiş malzemeyi teslim alacaklarını aktardı.

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"Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz." değerlendirmesinde bulunan Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini, 91 milyon İran halkının savaştan etkilenmesini istemediğini belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kullanım hakkı konusunda İran'la yaşadıkları sorunları sıralarken, "Hürmüz Boğazı, büyük bir para makinesi. Ününü daha önce kimse duymamıştı." ifadelerini kullandı.

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#Trump#Iran#NATO

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