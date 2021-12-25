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‘Türkiye zengin bir ülke’

#Meral Akşener#İYİ Parti#Ekonomi
‘Türkiye zengin bir ülke’

‘İYİ Kalkınma Kongresi’nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Türkiye bereketli topraklara sahip, büyük bir ülke. Türkiye, imkânları olan, kaynakları olan, zengin bir ülke. Türkiye, çok büyük potansiyeli olan, güçlü bir ülke. Emin olun, ülkemizin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok” dedi.

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İYİ Parti tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘İYİ Kalkınma Kongresi’ düzenlendi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı. Meral Akşener, kongredeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

İMKÂNIMIZ VAR

“Tarihimizde eşi benzeri olmayan yaşadığımız bu süreçte, olan devletimizin itibarına, milletimizin huzuruna, memleketimizin kaynaklarına oluyor. Köklü kurumlarımız, liyakatsiz kadroların elinde zarar görüyor. İşte o nedenle, bizler, bugün burada bu düzene dur demek için, ülkemize kader diye biçilen bu vasatlığı değiştirmek için, yoksullukta değil zenginlikte eşitlenen mutlu, huzurlu ve bereketli bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz. Türkiye, bereketli topraklara sahip, büyük bir ülke. Türkiye, imkânları olan, kaynakları olan, zengin bir ülke.

EN GEÇ 1.5 YILDA...

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Türkiye, çok büyük potansiyeli olan, güçlü bir ülke. Emin olun ülkemizin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Sorunlarımızı çözmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında, kur ve faiz problemini doğru bir para ve maliye politikasıyla en hızlı şekilde çözeriz. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında, makroekonomik istikrarı en geç 1.5 yıl içerisinde sağlarız. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında, doğru bir tarım politikasıyla, enflasyonu süratle önce tek haneye sonrasında ise yüzde 5 seviyesine getiririz. İnanın bunların hiçbiri zor değil.”

Meral Akşener’in konuşmasının ardından İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Yoksulluk Sunumu başlıklı bir sunum yaptı.

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Ekonomi

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