×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseri Külliye'de

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası Ve Korosu#Cumhurbaşkanlığı#Koro
Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunun ilk konseri Külliyede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 15:21

 Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verecek.

Haberin Devamı

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, “Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu” olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verecek.

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunun ilk konseri Külliyede

2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu.

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunun ilk konseri Külliyede

Haberin Devamı

8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayırıp, orkestra içinde de enstrüman bazında oluşturulan Keman, Bağlama, Ud, Klarinet, Kemençe, Kanun, Ney, Ritim, Yan Flüt, Piyano, Gitar, Çello, Kontrbas sınıfları ile 2024 Kasım ayında eğitimlerine başladı.

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunun ilk konseri Külliyede

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri’nden toplam 50 koordinatör, eğitmen, ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim alıyorlar.

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunun ilk konseri Külliyede

Haberin Devamı

En başta geleneksel müziğimizi ve çalgılarımızı yaşatmayı amaçlayan ve bunun yanı sıra evrensel müzik çeşitliliğini de kapsamına alarak geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunun ilk konseri Külliyede

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, bir yandan kadim kültürümüzün ezgilerini gelecek nesillere aktarmayı, bir yandan da müzik yoluyla çocuklarımızın duygusal, bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün’ün, koro şefliğini Hülya Kazan’ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan’da 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk konserini verecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı tarafından dört bakanlık ve iki üniversitemizin işbirliğiyle ve Türk Telekom’un destekleriyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılında büyümeye devam ederek ülkemizin tüm güzel çocuklarına ulaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası Ve Korosu#Cumhurbaşkanlığı#Koro

BAKMADAN GEÇME!