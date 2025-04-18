Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseri Külliye'de

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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, “Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu” olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verecek.

2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu.

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8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayırıp, orkestra içinde de enstrüman bazında oluşturulan Keman, Bağlama, Ud, Klarinet, Kemençe, Kanun, Ney, Ritim, Yan Flüt, Piyano, Gitar, Çello, Kontrbas sınıfları ile 2024 Kasım ayında eğitimlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri’nden toplam 50 koordinatör, eğitmen, ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim alıyorlar.

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En başta geleneksel müziğimizi ve çalgılarımızı yaşatmayı amaçlayan ve bunun yanı sıra evrensel müzik çeşitliliğini de kapsamına alarak geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası!

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, bir yandan kadim kültürümüzün ezgilerini gelecek nesillere aktarmayı, bir yandan da müzik yoluyla çocuklarımızın duygusal, bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün’ün, koro şefliğini Hülya Kazan’ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan’da 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk konserini verecek.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından dört bakanlık ve iki üniversitemizin işbirliğiyle ve Türk Telekom’un destekleriyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılında büyümeye devam ederek ülkemizin tüm güzel çocuklarına ulaşacak.